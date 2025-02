Gianna Ghiozzi è la ex moglie di Gene Gnocchi, noto comico e cabarettista molto conosciuto e amato con una lunga carriera tra Mediaset e Rai. Ma chi è la donna e cosa sappiamo sul suo conto e sui figli che la coppia ha avuto insieme? I due sono convolati a nozze ormai tantissimi anni fa, negli anni Ottanta: i loro matrimonio durò qualche anno per poi terminare dopo aver messo al mondo ben tre figli. Il primogenito della coppia si chiama Ercole ed è nato nel 1984. Tre anni dopo è nata Silvia, mentre nel 1993 è venuto al mondo Marcello. Successivamente Gene Gnocchi ha avuto anche altre due figli.

Non abbiamo molte informazioni sulla ex moglie di Gene Gnocchi: non sappiamo che lavoro abbia fatto né perché il loro matrimonio sia fermato. Sappiamo però che il rapporto del comico e cabarettista con i suoi figli è molto buono, nonostante siano cresciuti con la mamma dopo la separazione. Parlando dei suoi figli, sia i primi tre nati dalla ex moglie sia le piccoline nate dalla sua seconda moglie, Gene Gnocchi ha rivelato di avere con loro un rapporto splendido e di amarli profondamente. “Mi prendono in giro, vengono a vedere gli spettacoli, ridono anche quando non devono, sono semplicemente meravigliosi” ha raccontato il comico.

Gianna Ghiozzi, moglie di Gene Gnocchi e figli: i due sono diventati nonni

Gene Gnocchi non ha mai parlato pubblicamente della ex moglie Gianna Ghiozzi, tutelando la sua privacy, ma riguardo i figli ha sempre speso parole dolci e ricche d’amore. A Verissimo, ha raccontato: “Mio padre diceva che ai figli si può solo voler bene e penso avesse ragione. Io l’ho sempre preso come esempio”. Oggi Gene Gnocchi e la sua ex moglie Gianna Ghiozzi sono diventati nonni del piccolo Eugenio, chiamato proprio come il comico. Una grande gioia che per il comico è arrivata a 67 anni.