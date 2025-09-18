Carla Accardi è la moglie della cantante italiana Gianna Nannini. Le due condividono un grande legame e sono molto unite tra loro.

Carla Accardi è la moglie della storica cantante Gianna Nannini, una delle principali ospiti nel concerto Elodie – The Stadium Show, evento che si terrà in prima serata giovedi 18 Settembre 2025. Un legame durato anni e la coppia si è sposata poi nel 2016, specialmente per difendere i diritti della figlia Penelope.

Carla Accardi è anch’ella protagonista del mondo dell’arte e in passato hanno anche lavorato insieme. Carla è un’artista siciliana, ha contribuito alla nascita dell’astrattismo nel nostro paese ed ha un legame indissolubile con Gianna Nannini; le due hanno messo in atto anche ‘Superficie in ceramica’, un’opera artistica per certi versi rivoluzionaria.

In quest’opera si fonda il segno di Carla Accardi con la voce di Gianna Nannini ed insieme, mixando sia musica che pittura, riescono a promuovere l’arte nel nostro paese. Proprio per parlare di questo progetto Gianna ha raccontato di come ha incontrato Carla e di cosa Carla ha significato per lei.

Carla Accardi e come ha conosciuto Gianna Nannini, poi un profondo legame

Parlando in un’intervista con Cultura e Mente Gianna Nannini ha raccontato di quando ha incontrato Carla Accardi per la prima volta: “Ci vedemmo in un incontro a Piazza del Popolo a Roma e subito dopo andammo a mangiare in un ristorante. Lei subito mi ha colpito per la sua personalità decisa e ironica”.

Cosi poi ha proseguito: “Carla è una donna molto tosta ma allo stesso tempo direi anche molto simpatica”. Le due poi si sono legate in un matrimonio nel 2016, dopo un legame che le ha viste protagoniste per oltre 40 anni; ma il loro matrimonio è legato all’amore per la figlia Penelope e Gianna ha raccontato più volte:

“Se non ci fosse stata Penelope non avrei mai fatto questo passo. Ora se mi succede qualcosa Penelope potrà essere adottata da Carla, funziona cosi in Inghilterra mentre in Italia non è possibile”. Di fatto Gianna e Carla condividono un grande legame da tempo, ma hanno deciso di sposarsi solo per l’amore per Penelope. E Penelope è fondamentale nella vita di Gianna che ha più volte sottolineato:

“Ci ho provato e riprovato più volte, e quando avevo perso ogni speranza, finalmente è arrivata”. Gianna Nannini ha scritto tante canzoni per celebrare l’amore per la figlia Penelope.