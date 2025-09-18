Gianna Nannini è una storica cantante italiana che ha vissuto varie vicissitudini nella sua vita, legata alla moglie Carla e alla figlia Penelope

La cantante Gianna Nannini sarà protagonista come una delle ospiti al Concerto Elodie – The Stadium Show, evento che si terrà in prima serata giovedi 18 Settembre 2025 e lo vedremo in quel di San Siro. La storia di Gianna è piuttosto particolare ma parliamo di una delle autentiche leggende del rock italiano ed internazionale.

Gianna Nannini nasce a Siena il 14 Giugno 1945 ed è la sorella maggiore di Alessandro Giannini, ex storico pilota di Formula 1. L’artista è figlia anche dell’ex presidente del Siena e del noto industriale Alessandro Nannini, ma a differenza loro ha voluto prendere una carriera come cantante e pian piano ha scritto la storia.

Nell’adolescenza Gianna Nannini lavora nella pasticceria di famiglia ed ha un incidente che porterà al distacco di due falangi della mano sinistra. Poi però lascia tutto e si trasferisce a Milano dove inseguirà il sogno di intraprendere una carriera come musicista. Una giovane Gianna viene notata subito dalla casa editrice di Mara Maionchi ma per trovare la consacrazione musicale dovrà attendere qualche anno.

Un’icona del rock e la privacy nella vita privata di Gianna Giannini

Non solo una carriera come cantante perchè Gianna Nannini cresce in più opportunità lavorative, registra la canzone dei Mondiali nel 1989 e si laurea nel 1994 in Lettera e filosofia. Ma negli anni mette singoli e album di primo piano, canzoni come Grazie, Sei nell’Anima o anche Fortunata Creatura.

L’infanzia non è stata semplice per Gianna Nannini che fino ai 30 anni ha vissuto grosse difficoltà nella sua vita, poi invece è diventata una leggenda della musica italiana. E riguardo all’età la donna ha raccontato: “Non ho 70 anni, ma ne ho 42. Sono nata nel 1983 e senza genere. Inutile chiedere di donne o uomini, ho risposto più volte. Ho amato sia donne che uomini”.

Da anni Gianna Nannini è legata a Carla, diventata ufficialmente sua moglie nel 2016. Con loro c’è la piccola Penelope, figlia che condivide con sua moglie e l’artista si è trasferita in Inghilterra proprio per la figlia: “Me ne sono andata in questo paese, appunto l’Inghilterra, dove sono rispettata nei miei diritti umani come mamma”.