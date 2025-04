Nata a Siena del 1954, Gianna Nannini è venuta al mondo in una famiglia impegnata nel settore dolciario. Il papà era infatti un noto industriale, nonché per diversi anni proprietario e presidente della squadra locale del Siena. Il fratello maggiore, invece, è stato per diversi anni pilota di Formula 1. Gianna Nannini, prima di appassionarsi alla musica, ha lavorato per diverso tempo nell’azienda di famiglia, subendo anche un incidente che ha portato al distacco di due falangi della mano sinistra. Negli anni del liceo, Gianna ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della musica, sua grande passione. Per diverso tempo ha studiato pianoforte a Lucca, per poi, negli anni a seguire, avvicinarsi anche ad altri strumenti come chitarra, violino e basso.

Gianna Nannini ha cominciato la sua carriera nel mondo della musica proponendosi a varie case discografiche in tutta Italia: fin dagli inizi si è messa in mostra come una cantante alternativa, tanto da aver rifiutato un contratto all’Ariston per non adagiarsi a ciò che volevano diventasse. Per diverso tempo, dopo aver conosciuto Claudio Fabi e Mara Maionchi, Gianna Nannini è la voce del gruppo Flora Fauna Cemento, con i quali scrive e incide un 45 giri. Dopo aver rotto con Gino Mescoli, che faceva parte con lei della band, comincia a pubblicare i suoi primi lavori da solista, nei quali si evince una forte componente femminista.

Per Gianna Nannini, il successo arriva negli anni ottanta. Il primo grande singolo di enorme popolarità è “America”, uscito nel 1979. Seguono lavori che la rendono conosciuta in Italia e non solo. Nel 1984, l’artista di Siena partecipa anche al Festivalbar con “Fotoromanza”, vincendo. Nel 1989, la Nannini ha lavorato ad un altro brano che poi ha avuto negli anni un enorme successo: “Un’estate italiana” con Edoardo Bennato, canzone ufficiale dei Mondiali del ’90 in Italia. Un brano che ancora oggi è tra i più ascoltati.

Negli ultimi anni, dopo essere diventata mamma di Penelope, Gianna Nannini ha deciso di lasciare l’Italia per trasferirsi a Londra, dove vive con lei e con la compagna. Nonostante ciò, l’artista originaria di Siena ha continuato e continua con la sua carriera, pubblicando nuovi album e lavorando a nuovi progetti.