Gianna Nannini, confessione choc: “Sono stata molestata da piccola dal mio maestro di canto”

Gianna Nannini è tra i cantanti italiani più noti ed apprezzati al mondo ed adesso, in occasione dei suoi 71 anni che compirà a breve, la rocker toscana ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica dove ha svelato anche dei retroscena dolorosi del suo passato, il suo rapporto con la figlia Penelope (che oggi ha 14 anni) avuta a 56 anni, e la sua lunga carriera costellata di successi ma anche di fallimenti.

Durante l’intervista, tuttavia, Gianna Nannini ha fatto una confessione choc, ha rivelato di essere stata vittima di molestie da bambina da parte del suo maestro di canto. “Quando ero piccola avevo un maestro di musica che mi molestava” ha ammesso la cantante senza scendere nei dettagli. E non è stata l’unica violenza che subìto, quando è rimasta incinta della prima ed unica figlia, aveva 56 anni e su di lei si è riversata addosso una cattiveria non solo verbale ma anche scritta sui social senza precedenti. È stata oggetto di pesanti insulti e ‘braccata’ dai paparazzi: “I fotografi li trovavo nelle valigie.”

Gianna Nannini a La Repubblica si è sbilanciata anche sul rapporto con la figlia Penelope che oggi è una ragazzina di 14 anni. Una gravidanza voluta e cercata a lungo che è arrivata quando lei non ci sperava più. Sulla figlia la cantante ha speso parole bellissime: “Ha una gran voglia di vivere, è una persona gioiosa con molto senso dell’humor.” E poi ha aggiunto che è ‘molto risolta, aperta e indipendente’ e che quando è arrivata in Italia parlava poco e male la lingua, ma si è impegnata tantissimo, ha studiato seriamente ed adesso è perfettamente bilingue. E per quanto riguarda, infine, la mancanza di un padre nella sua vita ha confessato che non si è fatta domande e problemi sul fatto di non avere un padre nella sua vita: ‘un papà le ha dato la vita ma non è presente, non è un papà.’