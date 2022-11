Gianna Nannini, commovente dedica per il compleanno della figlia/ “Auguri Penelope”

Gianna Nannini e la dedica alla figlia Penelope: il video sui social

La figlia di Gianna Nannini, Penelope, spegne 12 candeline; la cantante non perde l’occasione di festeggiare la nascita di sua figlia, tanto desiderata e tanto combattuta. Per tutte le mamme la nascita del proprio figlio è qualcosa di veramente importante, così anche per l’artista che ha voluto onorarla a modo suo.

Gianna Nannini sbotta a The Band/ "Solo cover, ecco il caz*o di problema dei talent"

Gianna Nannini pubblica una dedica a Penelope sui social con un commovente video che ritrae i momenti più belli trascorsi insieme. Mamma e figlia che cantano insieme sul palco, che si rincorrono e giocano, scene che hanno commosso davvero tutti. In sottofondo alla clip, c’è una canzone dell’artista dedicata proprio alla sua bambina, interpretata con la sua inconfondibile voce. Il web ha riempito di auguri l’artista e Penelope, con pensieri e frasi molto dolci verso entrambe.

Gianna Nannini a Cristina Rosi, uscita dal coma: "Incontriamoci"/ "Voglio conoscerti"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianna Nannini (@officialnannini)

Gianna Nannini : “Ho deciso di vivere a Londra per tutelare Penelope”

Gianna Nannini vive a Londra in pianta stabile, dopo la nascita di sua figlia Penelope ha preso la decisione di trasferirsi. In un’intervista al Corriere della Sera, la cantante parla della sua compagna Carla, di sua figlia e del perchè ha deciso di non rimanere in Italia.

“Non ci sono leggi in Italia che mi garantiscano di sapere cosa succederebbe a Penelope se me ne andassi in cielo, quindi me ne vado in Inghilterra, dove sono rispettata nei miei diritti umani di mamma e dove registro anche i miei dischi da trent’anni. Faccio l’unione civile con Carla e la stepchild adoption, perché adesso è questo l’unico vero nucleo familiare di cui posso fidarmi.” Queste le parole di Gianna Nannini che si è trasferita a Londra per tutelare sua figlia che, oggi, compie 12 anni e regalarle un futuro sereno.

Gianna Nannini, giudice a "The Band"/ La particolare scelta di stile della cantante

© RIPRODUZIONE RISERVATA