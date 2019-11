Gianna Nannini/ Cosa canterà nel giorno del suo ritorno sul palco di X Factor 2019?

Gianna Nannini sarà anche quest’anno ospite alla trasmissione X Factor 2019. La rocker italiana non è nuova al palco della X Factor Arena. Già lo scorso 15 novembre era infatti stata ospite del famoso Live Show in onda su Sky Uno. Per l’occasione aveva proposto insieme a Enrico Nigiotti il singolo Complici. Il celebre volto femminile del sound rock italiano in una recente intervista apparsa su Notizie.it ha raccontato la sua esperienza americana. A due anni di distanza dal famosissimo brano Amore Gigante, che ha visto l’artista impegnata in un lungo tour italiano ed europeo (Fenomenale – il Tour) Gianna Nannini è infatti volata a Nashville, in Tennesse, per scrivere il suo nuovo disco di inediti che darà inizio ad nuovo capitolo della storia musicale italiana. L’esperienza oltreoceano che ha condotto la celebre musicista e cantautrice negli studi che hanno ospitato star come Bob Dylan, Paul Mc Cartney ed Elvis Presley, ha segnato la nascita del nuovo album La Differenza.

Gianna Nannini, X Factor: il nuovo album e altri tutto esaurito

Con il suo inconfondibile look da rockettara Gianna Nannini, ospite a X Factor, capelli spettinati e un aspetto che racchiude un sapiente mix di raffinatezza selvaggia e sportività, la cantante si prepara a fare di nuovo il tutto esaurito con questo suo ultimo album. Fino ad oggi ogni suo brano è stato accolto con enorme entusiasmo dai tantissimi di fans che la cantante ha in tutto il mondo. Milioni di dischi venduti, numerosi riconoscimenti importanti come gli innumerevoli dischi di platino ed il sold out ad ogni suo concerto, sono gli ingredienti che assicurano al nuovo brano La Differenza di Gianna Nannini un successo preannunciato. La cantautrice senese, sempre solare e piena di voglia di fare, sarà ospite ad X-Factor 13 prima di far ritorno nella sua bella Toscana, per un concerto che si terrà il 30 maggio 2020 all’Artemio Franchi e che già preannuncia il tutto esaurito. Poi ci saranno un tour europeo che porteranno la celebre rockstar a Londra, a Parigi, in Belgio, in Lussemburgo, in Germania e in Svizzera.

