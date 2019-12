GIANNA NANNINI/ “Da giovane mi mantenevo facendomi rubare l’autoradio” (Domenica In)

Gianna Nannini accetta l’invito di Mara Venier a Domenica In. Che non è l’unico: negli ultimi giorni, infatti, Pacifico ha annunciato la sua presenza come guest star di uno dei suoi sette concerti al teatro Filodrammatici di Milano, dove si esibirà dal 2 all’8 dicembre accompagnato da alcuni dei grandi della canzone italiana. Tra questi, nella scaletta del 4 dicembre, compare anche il nome dell’amica e collega Nannini. “Una sorpresa, come sempre”, ha dichiarato al riguardo Pacifico. “Mi pare più veloce del tempo. Non si ferma mai a guardarlo passare, gli salta addosso, spreme ogni minuto dall’orologio. E poi la voce. Che spalanca le finestre, che sospende le preoccupazioni, che ti fa mimare la chitarra a gambe larghe in salotto mentre ci canti sopra. Sarà un onore averla con me nella Settimana Pacifica”. È un periodo particolarmente ricco, per la cantante senese, che da quando ha pubblicato La differenza non si è mai fermata.

Gianna Nannini si racconta

Il primo a notarla fu Mike Bongiorno: “Questa ragazza ha qualcosa”, disse al concorso delle voci nuove a cui lei partecipava (allora solo quattordicenne). Gianna Nannini ricorda con piacere quell’incontro, il primo di una serie di episodi inediti contenuti nella sua autobiografia. Autobiografia che – in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo – è stata pubblicata in esclusiva da Vanity Fair. Bongiorno, per lei, fu “l’unico a capirla davvero” nonché la prima voce autorevole che la incoraggiò a realizzare il suo sogno. Alla fine, la Nannini è diventata davvero cantante, e questo è il suo ventesimo album. Ma La differenza è anche il primo disco inciso oltreoceano, a Nashville (Tennessee), dopo la lavorazione a Londra, la sua città. Gianna ha ammesso di essersi presa un posto (e un momento) tutto per sé, per finire le canzoni con calma. “Cercavo un posto in cui Penelope, mia figlia, non entrasse ripetendo ‘mamma, quando smetti di fare la cantante?’ e in cui essere libera”, ha dichiarato, precisando di aver preso in affitto una stanza apposita per ultimarne la produzione.

Gianna Nannini, da Siena a Milano a bordo di una Lancia

“Tutte le donne dovrebbero avere una stanza solo per respirare, immaginare, scrivere”, suggerisce nell’intervista Gianna Nannini. Il titolo dell’album parla del suo tentativo di fare la differenza, a partire dalla fuga da Siena e da quel lavoro nel laboratorio di pasticceria del padre. La Nannini, allora, decise di stabilirsi a Milano, anche se mantenersi nel capoluogo lombardo non era affatto facile. Il bisogno di soldi la spinse a compiere i gesti più sconsiderati: “Mio padre mi aveva promesso una macchina se avessi conseguito il diploma prima del previsto. Feci due anni in uno e a 18 anni, con la Lancia regalata da papà, scorrazzavo in questa città tutta nuova facendomi rubare l’autoradio per incassare i soldi dell’assicurazione. La lasciavo in bella vista sul sedile del passeggero, ogni tre mesi qualcuno regolarmente spaccava il vetro e io incassavo felice i soldi dell’assicurazione”.



