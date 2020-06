GIANNA NANNINI/ Festeggia il suo compleanno cantando De Gregori (Domenica in)

Pubblicità

C’è anche Gianna Nannini, tra le ospiti della nuova puntata di Domenica in: la cantautrice e musicista senese ha deciso di festeggiare il suo compleanno in diretta televisiva, ripercorrendo con Mara Venier alcune tappe della sua carriera. La Nannini si esibirà sulle note de La donna cannone di Francesco De Gregori, un brano a cui evidentemente è parecchio affezionata e che riproporrà in una versione inedita. Intanto, in queste settimane, Gianna Nannini è tornata a parlare dei Mondiali del 1990 e di quella famosa canzone che fece da loro colonna sonora. Tutti conoscono quel ritornello: “Notti magiche/inseguendo un gol/sotto il cielo/di un’estate italiana…”. L’autrice della sua intervista a La Nación l’ha definito addirittura il miglior inno sportivo di sempre. Il suo titolo era Un’estate italiana: all’epoca, Gianna la cantava in coppia con Edoardo Bennato.

Gianna Nannini racconta i Mondiali del ’90

In occasione della performance di apertura dell’8 giugno 1990, prima della partita Argentina-Camerun, i due la intonarono insieme senza sapere che quel momento sarebbe in qualche modo rimasto nella storia. L’inaugurazione della Coppa del Mondo di calcio contribuì anche ad accrescere la fama di lei, che subito dopo ricevette l’abbraccio e le congratulazioni di Maradona. Il calciatore era infatti un fan di Gianna Nannini e – strano ma vero – si dice che nella scelta del nome di sua figlia Giannina si sia lasciato ispirare proprio da lei.

L’invito di Gianna Nannini a Diego Armando Maradona

“Quello fu un giorno magico. L’abbraccio che ci demmo io e Diego Armando Maradona, sappiamo solo Diego e io come fu”. Queste le parole di Gianna Nannini riguardo a uno dei momenti più ‘alti’ della sua carriera, almeno dal suo punto di vista. Oggi, approfittando dello spazio datole dal giornale, rivolge un invito indiretto al suo ex amico: “Non lo vidi più da quando smise di giocare in Italia. Un giorno mi piacerebbe tornare a rivedere Diego per tornare ad abbracciarlo. Mi amava molto come cantante”. Quel gesto, secondo lei, le fece bene anche dal punto di vista umano: “Ero tornata a nascere nel 1983 e di questo ne sa qualcosa Diego Maradona”. In un periodo della sua vita, Gianna ha provato la pazzia e la schizofrenia: “So che cosa sono. Mi accadde di morire e rinascere. All’inizio degli anni ’80 stetti molto male. Ero piena di paranoie, vivevo una crisi profonda, avevo un io scisso, uno stato mentale alterato e paura di tutto”. A suo dire, se si è risollevata, lo deve in parte al calore dell’argentino. E a proposito del Sudamerica dice che le piacerebbe tornarci quanto prima: “C’è più energia, grande ospitalità”.



