Gianna Nannini, giudice a “The Band”/ La particolare scelta di stile della cantante

Gianna Nannini non ha mai fatto mistero del suo orientamento sessuale e ha manifestato tutta la sua emozione nel momento in cui è riuscita a diventare mamma di Penelope e coronare così l’amore che dura da anni con Carla. Le due hanno così deciso di rendere ancora più “ufficiale” il loro rapporto unendosi in matrimonio. Una scelta ben precisa, volta a tutelare sul piano legale la bambina, in modo tale da consentire alla moglie di potere adottare la figlia qualora dovesse succedere qualcosa a lei.

La loro unione dura ormai da tempo e non può che essere per lei motivo di orgoglio. “Sono anarchica, non credo nel matrimonio – aveva raccontato in un’intervista -. Ma conosco Carla da quarant’anni e ho in lei totale fiducia. Se non ci fosse Penelope, mia figlia, non avrei mai fatto questo passo“.

Gianna Nannini: anche a “The Band” il suo look non cambia

Chi conosce bene l’interprete di “Sei nell’anima” sa bene come lei tenga in modo particolare a curare il suo look, aspetto determinante per una cantante. Analizzando le varie foto che la riguardano appare evidente una costante: lei indossa sempre i pantaloni. E’ praticamente impossibile vederla con un vestito o una gonna, non solo nelle occasioni legate alla sua professione ma anche nel privato.

Una scelta dettata da un motivo ben preciso, ma di cui in pochi sono a conoscenza. Non si tratta di una decisione prettamente estetica, ma che si collega a un momento triste che lei ha vissuto in passato. Da adolescente, infatti, lei aveva deciso, come molte sue coetanee, di indossare una minigonna e mettere così in evidenza il suo fisico. Questo suo modo di agire non era stato però apprezzare dal padre, che le ha dato uno schiaffo, per poi invitarla a cambiarsi e a mettere qualcosa che lui rienesse più consono. Da allora lei ha deciso di usare solo capi lunghi, che tengano nascoste le sue gambe.

