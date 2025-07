Incidente sul palco per Gianna Nannini che si fa male durante un concerto: ecco cos'è successo e come sta.

Piccolo incidente per Gianna Nannini durante un concerto in seguito al quale ha rimediato una frattura. Impegnata in tour con cui sta portando in giro la sua musica, la rocker italiana, durante il live in Germania al Rheingau Musik Festival di Wiesbaden è stata la protagonista di un incidente che le ha lasciato delle conseguenze anche se, fortunatamente, non è accaduto nulla di grave. Gianna Nannini, vero animale da palcoscenico, è abituata a muoversi tantissimo sul palco per avvicinarsi al pubblico e sentire tutto il loro calore.

Capita, così, di essere anche vittime di piccoli incidenti. E’ quanto le accaduto nel corso del concerto in Germania dove, lo scorso 21 luglio 2025, ha urtato il braccio procurandosi una frattura al radio con cui sarà alle prese per qualche settimana.

Come sta Gianna Nannini dopo l’incidente in concerto

Gianna Nannini, nonostante l’incidente e la frattura, sembra stare bene al punto da aver deciso di non interrompere il tour e continuare a regalare emozioni al suo pubblico che la segue da anni attraverso le sue indimenticabili canzoni. Il Sei nell’anima – Festival European Leg continuerà anche se la Nannini dovrà indossare un tutore e dovrà contenere movimenti e acrobazie evitando gesti incolsulti che potrebbero crearle problema con il tutore.

Dopo le tappe di Regensburg, Vaduz, Lauchheim, Freiburg, Füssen, St. Wendel, Ebern e Weimar, il tour arriverà anche in Italia e in Svizzera con le date di Lanciano, Santa Margherita di Pula, Macerata, Apricena, Ostuni, Roccella Jonica, Catania, Palermo, Arbon e Spiez. Il gran finale è previsto a settembre con due date evento il 17 alla Reggia di Caserta e il 21 all’Arena di Verona.