Gianna Nannini/ La musica, i successi e l’arresto in gioventù (Techetechetè)

Sarà un tributo a Gianna Nannini, alla sua musica e al suo estro la nuova puntata di Techetechetè. Il sapiente montaggio dei filmati conservati nelle teche Rai darà vita a un importante “appuntamento con la cantante più rock della musica italiana”, la cui carriera verrà ripercorsa passo passo, attraverso i suoi successi più importanti. Così come anticipato dalla pagina social del programma, i filmati che saranno proposti mostreranno alcune esibizioni risalenti al 1995, quando Gianna Nannini, con l’album dal titolo “Dispetto”, salì in cima alle classifiche dei singoli più ascoltati con il brano “Meravigliosa creatura”; ma non mancheranno alte sue esibizioni, alla riscoperta dei singoli che hanno segnato in maniera indelebile la sua carriera. Fra questi, il pubblico di Rai 1 avrà la possibilità di riascoltare “I maschi” e “Profumo”, senza dimenticare il successo senza tempo dal titolo “Bello e impossibile”.

La disavventura e l’arresto a Corfù

La straordinaria carriera di Gianna Nannini sarà ripercorsa a Techetechetè probabilmente anche grazie alle interviste rilasciate nel corso degli anni. Fra tutte, spicca una interessante dichiarazione concessa a Massimo Giletti, nella quale la cantante non nasconde di essere stata arrestata in gioventù. I fatti si sarebbero svolti in Grecia, precisamente a Corfù, dove Gianna Nannini, alla fine del 1979, avrebbe dovuto esibirsi nel concerto di apertura del live di Francesco Guccini. “Ero con una mia amica e questa qui sputò – ricorda l’artista su Rai 1 – arrivarono due gendarmi, ci videro un po’ strane, sai, quando uno barcolla… e uno di loro venne più vicino, non si capiva cosa volesse, aveva le manette io pensavo ‘ma cosa ho fatto?’, mi rigirai e gli detti una botta”. Fu per questo che Gianna Nannini passo qualche giorno in carcere, prima di essere rilasciata a poche ore dal suo live: “Non avevo avuto il tempo di fare le prove, mi fischiarono per dieci minuti”.

Ambasciatrice per l’African Community & Conservation Foundation

Amatissima dal pubblico italiano, Gianna Nannini è da sempre impegnata nel sociale. Nelle ultime settimane, è stata insignita del titolo di ambasciatrice per l’African Community & Conservation Foundation, una fondazione no-profit che si occupa di preservare la natura nel continente africano. La cantante ha affidato il suoi ringraziamenti per questa opportunità ad un breve post sul suo profilo social ufficiale, dove si è detta lieta di poter fare da ambasciatrice a un’associazione che contribuisce, giorno dopo giorno, a “creare un mondo in cui persone e natura vivano insieme, in modo sostenibile, per sempre”. “Sono fiera e onorata di essere loro ambasciatrice!”, si legge su Facebook, dove al suo indirizzo sono arrivati numerosi commenti: “Sei una grande donna”, “Brava Gianna. Sono certa che il tuo aiuto e sostegno saranno determinanti per questa bellissima causa”.



