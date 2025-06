Gianna Nannini è finita al centro delle polemiche dopo aver duettato con Elodie durante il suo concerto. All’evento erano presenti diversi cantanti, tra cui Gaia e Achille Lauro ma quello che è successo con la cantante di Meravigliosa Creatura non ha lasciato indifferenti i fan e in breve tempo si è scatenata la bufera sui social. Secondo alcuni del pubblico, Gianna Nannini avrebbe sfiorato il seno di Elodie durante l’esibizione di “America”, canzone della cantautrice torscana.

Così sono partiti a raffica una serie di commenti pesantissimi sul web, anche da parte di chi ha voluto fare un parallelismo di genere: “Ma se questa cosa l’avesse fatta un uomo che cosa sarebbe accaduto?”, ha fatto notare qualcuno, mentre altri hanno scritto: “Se il cantante fosse stato un maschio le femministe avrebbero già fatto una protesta in piazza“. Siete d’accordo con queste supposizioni?

Gianna Nannini sfiora Elodie? Alberto Matano commenta il gesto alla Vita in Diretta

Vista la portata dei commenti contro Gianna Nannini anche Alberto Matano ha voluto parlarne nella sua trasmissione pomeridiana La Vita in Diretta: “o mi soffermerei sulla magnificenza di questo duetto, su una grande della canzone con un giovane talento come Elodie. Invece sui social vivisezionano ogni singolo gesto, non se ne può più”. Appena dopo sono intervenuti alcuni personaggi del mondo dello spettacolo tra cui Silvana Giacobini che ha dichiarato che secondo lei è stato un gesto voluto.

“Magari per giocare o fare scena, ma secondo me uomini o donne non devono toccare un altro corpo se non è permesso dalla persona che vogliono toccare”. Poi è saltato sulla sedia anche Fabio Canino che invece ha detto di pensarla come Matano. Infatti, secondo lui una grande come Gianna Nannini non avrebbe bisogno di far parlare di sè in questo modo: “Si vede benissimo che lei mette la mano, ma tra i capelli, il microfono, i fili, non si capisce”. Ma non finisce qui, quello più agguerrito è Simone Pillon che ha generato una vera e propria polemica infucata. Ecco sotto le sue clamorose parole!