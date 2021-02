Gianna Nannini/ Nonostante la polemica sui poliziotti-maiali apre Cerimonia dei Mondiali di Cortina 2021

Gianna Nannini alla cerimonia di apertura di Cortina 2021

Gianna Nannini è spesso sotto la lente delle polemiche o del successo per la sua musica e anche oggi sarà lo stesso quando salirà di nuovo su un palco live in occasione della cerimonia di apertura di Cortina 2021. Insieme a lei ci saranno anche Francesco Montanari e Francesco Gabbani, ma toccherà a lei far emozionare il pubblico che seguirà la cerimonia oggi pomeriggio su Rai2. La rocker è già sul posto e sul suo profilo social si è mostrata alle prese con qualche lezione di sci proprio in quel di Cortina ricordando ai fan l’appuntamento di questo pomeriggio a partire dalle 18.00 con l’obiettivo di rendere omaggio proprio alla montagna, storia e futuro del nostro Paese, anche in questo momento complicato. Proprio sui suoi social, nei giorni scorsi, l’artista ha dovuto prendere la parola per difendere il video del suo singolo ‘L’aria sta finendo’.

Gianna Nannini e la polemica sui poliziotti-maiali

Nel video, infatti, i poliziotti venivano raffigurati come maiali e questo ha creato scompiglio e polemiche tanto da spingere i sindacati di polizia Coisp, Es e Fsp contro Gianna Nannini e le immagini del video diretto da Luca Lumaca con le animazioni di Michele Bernardi, definite “inaccettabili, ingiuriose e istigano all’odio sociale” dal segretario Coisp Domenico Pianese, e spingendo l’artista a chiedere scusa. Alle polemiche Gianna Nannini ha risposto su Instagram spiegando che sarebbe meglio giudicare il video nella sua interezza e non da alcuni fotogrammi e sottolineando il suo messaggio reale riportando un messaggio dello stesso regista: “Non c’era nessuna intenzione di offendere le forze dell’ordine, ma solo di raffigurare l’abuso di potere in un elenco di orrori contemporanei della nostra società. Atti brutali e feroci verso persone inermi che semplicemente tutti dovrebbero criticare… Pace, amore ed empatia”.



