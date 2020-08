GIANNA NANNINI/ Sulle note di “Fimmene fimmene” a La Notte della Taranta

La Notte della Taranta 2020 vede in Gianna Nannini uno dei suoi ospiti più prestigiosi e attesi. Sebbene la piazza di Melpignano quest’anno sia vuota a causa dell’emergenza coronavirus, saranno comunque in tanti ad accendere la televisione e a gustarsi lo spettacolo in onda oggi in seconda serata su Rai Due per apprezzare la più amata delle rocker italiane. Ma quale sarà l’oggetto dell’esibizione di Gianna Nannini? A La Notte della Taranta 2020 l’artista senese darà vita ad un’interpretazione come sempre molto intensa, dedicata in particolare alla condizione del lavoro femminile. Basta il titolo del brano per comprenderlo a pieno: “Fimmene Fimmene”. Non una prima volta per Gianna Nannini, che questa canzone l’aveva proposta 16 anni fa in occasione della sua prima partecipazione al Concertone. Da qui la volontà di riproporla perché; ha detto, “le condizioni delle donne non sono cambiate”.

GIANNA NANNINI CANTA “FIMMENE FIMMENE” A LA NOTTE DELLA TARANTA 2020

Dal Palazzo Marchesale di Melpignano, dove si è svolta la presentazione de La Notte della Taranta 2020, Gianna Nannini ha parlato di una delle novità di quest’anno: la partecipazione di Paolo Buonvino, direttore dell’Orchestra popolare e dell’Orchestra Roma Sinfonietta. Come riportato da allmusicitalia.it, Gianna ha dichiarato: “L’intervento di Buonvino ha portato una grande novità nella tradizione. Sono per la contaminazione, ma anche per portare avanti la tradizione, per la musica popolare, che però non è rispettata come ora lo è la Taranta”. A proposito della sua esibizione, la Nannini ha spiegato: “Canterò una nuova versione straordinaria di ‘Fimmene Fimmene’, il canto di denuncia delle tabacchine. Le donne vivono in un’epoca che è diversa da quella precedente, ma restano ancora il pregiudizio e la mancanza di rispetto nei confronti della donna, non solo in ambito lavorativo. Grazie alle tabacchine anche le donne di oggi possono usufruire di miglioramenti nella vita e nel lavoro”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA