Valeria Marini e il legame indissolubile con mamma Gianna Orrù: quella volta che le "salvò la vita", la depressione e la lite che le ha allontanate

Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù sono profondamente legate, malgrado le ultime tensioni dovute ad una lite che le ha un po’ allontanate. Mamma Gianna è stata fondamentale per Valeria, come ha ricordato la stessa showgirl in diverse interviste televisivi. La Marini infatti non dimentica quando all’età di quindici anni mamma Gianna la prese per mano e decise per lei riguardo una gravidanza indesiderata. “Mi ha dato la possibilità di non rimanere imprigionata ad una persona che mi faceva del male”, ha spiegato Valeria Marini durante un’ospitata a Belve.

Maria Rita Parsi, chi è?/ La psicoterapeuta: "Attraverso il gioco i bambini sperimentano la realtà"

Tra il 2018 e il 2019, però, Gianna Orrù ha fatto un investimento azzardato, a suo dire dopo aver ricevuto pressioni da chi in quel momento le stava consigliando. “Era caduta in depressione. Ha vissuto per anni nella speranza che i soldi tornassero indietro”, il racconto di Valeria.

Valeria Marini e la speranza di ricucire il rapporto con mamma

Come dicevamo, però, dopo la truffa mamma e figlia si sono perse per strade. Valeria Marini sta facendo di tutto per recuperare il loro rapporto, ma la madre Gianna Orrù si sarebbe risentita nei suoi confronti, per aver esposto la vicenda mediatamente. Parlando della sua infanzia, Valeria, ha mostrato grande attaccamento anche nei confronti di papà Mario Marini, anche se ha potuto godere poco della sua presenza.

Corinne Clery: chi è, malattia e le accuse al figlio/ Confessione choc: "Non voglio più soffrire..."

“Ero la sua preferita ma alla fine non l’ho vissuto fino in fondo…”, ha confidato amareggiata e nostalgica l’esuberante showgirl. Oltre a Valeria, Gianna e Mario avevano avuti altri due figli, che sono appunto i fratelli di Valeria: Claudia e Fabio. Quando i genitori si sono separati, la Marini aveva solo sette anni e inevitabilmente ha sofferto moltissimo per la fine del loro amore.