Da ormai sette mesi regna il silenzio tra Valeria Marini e sua mamma Gianna Orrù. Come ha confessato la showgirl in una intervista rilasciata a Vanity Fair, i rapporti con la madre si sono deteriorati dopo la truffa che la donna ha subìto, perdendo oltre 350mila euro in un investimento in bitcoin. Un episodio che ha spinto mamma Gianna Orrù ad isolarsi, tagliando i ponti persino con sua figlia Valeria. Oggi la Marini è a pezzi, perché vorrebbe riabbracciare l’amata mamma ma si rende conto che il momento è molto serio e complicato.

Gianna Orrù, mamma Valeria Marini: “Sbagliato cambiare vita per mia figlia”/ “Fatto per lei? Chi se ne frega"

“Per me non è un periodo facile e ho anche pensato di lasciare tutto perché, dopo che mia madre è stata truffata, si è creata una grandissima frattura nella mia famiglia”, ha confidato ancora la soubrette. Valeria non nasconde la sofferenza e la nostalgia di mamma, con cui ormai non parla dallo scorso settembre e che non ha visto nemmeno durante le festività.

Gianna Orrù, chi era il marito Mario Marini/ L'affettuoso nomignolo affibbiato alla figlia Valeria Marini...

Valeria Marini col cuore infranto da quando ha perso le ‘tracce’ di mamma Gianna: “Non parla con nessuno…”

“In questo periodo attraverso tanti alti e bassi”, ha detto ancora Valeria Marini a Vanity Fair. In questo lungo periodo senza mamma Gianna Orrù, la soubrette ha fatto riflessioni serie anche dal punto di vista professionale. E non ci stupisce che nel momento di maggiore crisi abbia valutato persino l’idea di abbandonare il mondo dello spettacolo.

“Non riuscivo più ad alzarmi dal letto. Mia mamma è la vita mia, adesso però non parla con nessuno. Dopo aver subito un’aggressione non mi ha nemmeno fatto una telefonata e questa cosa mi ha distrutto”, ha detto delusa e amareggiata Valeria. Oggi purtroppo non sembrano esserci segnali imminenti di un riavvicinamento ma l’auspicio è che la soubrette e la sua amata mamma possano presto ritrovarsi e appianare le divergenze.

Gianna Orrù e la truffa con bitcoin da 350mila euro/ "Distrutta": cos'è successo alla mamma di Valeria Marini