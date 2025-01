Valeria Marini sarà tra gli ospiti di Storie di donne al bivio di Monica Setta, e non mancheranno di certo le confessioni della showgirl sarda che tornerà a parlare anche del rapporto con la madre, che negli anni si è rivelata una figura assolutamente centrale nella sua vita. Gianna Orrù è sempre stata al fianco della figlia Valeria Marini, aiutandola e consigliandola, oltre a contribuire con decisioni importanti.

In una intervista concessa a Belve da Francesca Fagnani, Valeria Marini ha rivelato come la signora Gianna Orrù abbia contribuito in maniera attiva riguardo al primo aborto della showgirl e attrice: “Non sapevo che avrei avuto un’interruzione di gravidanza, sono andata in una clinica privata, ero una ragazzina. Mia mamma l’ha fatto per il mio bene, mia madre mi ha cambiato la vita, mi ha dato la possibilità di allontanarmi, di non rimanere imprigionata a una persona che non mi amava e mi faceva del male”.

Gianna Orrù e il retroscena di Valeria Marini: “Mia madre è stata truffata”

Di recente la madre di Valeria Marini è tornata al centro dell’attenzione a causa di uno sfortunato evento che l’ha vista malcapitata protagonista. Gianna Orrù infatti sarebbe stata truffata, come confessato dalla sarda. La madre dell’artista avrebbe infatti perso circa 300mila euro nella speranza di compiere un investimento, ma le cose non sono andate bene, anzi: “Sono moltissimo incavolata, non riesco a superarla e a farmene una ragione io sono furente di essermi fatto fregare dal primo fesso che passa per strada, un truffatore che è già stato condannato in passato” il pensiero della madre di Valeria Marini dopo i terribili fatti che l’hanno ovviamente scossa.

Inoltre l’avvocata di Gianna Orrù ha svelato come la questione abbia avuto delle ripercussioni non indifferenti anche sul rapporto con la figlia Valeria Marini, con la quale sarebbe mancato il dialogo per un lasso di tempo.