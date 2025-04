Gianna Orrù, la mamma di Valeria Marini, è stata sposata a lungo con il marito Mario Marini, nonché padre dei tre figli Claudia, Fabio e Valeria. Il marito della Orrù è venuto a mancare all’età di ottant’anni, dopo aver dedicato la sua vita al lavoro e alla famiglia. Non si hanno moltissime altre informazioni da questo punto di vista, anche perché Mario Marini prima e Gianna Orrù poi hanno mantenuto massimo riserbo. Una tenera curiosità emersa ad anni di distanza, tuttavia, è l’affettuoso nomignolo che il signor Marini aveva dato a sua figlia Valeria.

E’ stata la stessa soubrette, in una intervista nel salotto di Vieni da me, a raccontare che papà Mario la chiamava “Lolly”. Stando ai racconti di Valeria, il padre era una persona estremamente amorevole e molto legata alla famiglia. Lo ricorda infatti come un padre molto affettuoso e di cui ancora oggi sente la mancanza.

Gianna Orrù, la storia con il marito Mario Marini e il rapporto di lui con la figlia Valeria

Durante la sua partecipazione al Grande Fratello, parlando dei suoi genitori Gianna e Mario, Valeria raccontò di aver sofferto molto da bambina per via della separazione di mamma e papà. Eppure i genitori hanno fatto il possibile per preservare i figli dalle loro questioni di cuore, anche se inevitabilmente qualcosa è cambiato in famiglia dopo la rottura tra Gianna Orrù e Mario Marini.

Sempre a proposito del papà, Valeria ha detto di essere sempre stata la sua preferita e di aver, negli anni, instaurato un rapporto ed un dialogo speciale con il padre. Mario Marini, a quanto pare, voleva che Valeria si dedicasse allo studio anziché al mondo dello spettacolo, ma quando è arrivato il successo è tornato sui suoi passi, spronando la figlia a continuare il percorso intrapreso.

