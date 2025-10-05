Valeria Marini non dimentica il padre Mario Marini, a cui è sempre stata legata come del resto mamma Gianna Orrù: "E' il nostro angelo e ci manca da morire"

Valeria Marini si commuove quando ripensa a papà Mario Marini, mancato ormai diversi anni fa. Benché non sia più nella sua vita, né in quella di mamma Gianna, i ricordi sono ancora nitidi e colmi di emozioni. In diverse interviste, la soubrette ha descritto il papà come una “persona molto riservata”. Non amava le luci dei riflettori, né tantomeno outfit troppo esuberanti. “Per questo motivo dovevo adottare look sobri”, ha raccontato la showgirl. In una intervista rilasciata recentemente in tv, Valeria ha ammesso di sentire tanto la mancanza di papà Mario.

“Le persone che più ci amano e amiamo diventano i nostri angeli, non si separano più da noi e diventano il nostro punto di riferimento anche nelle preghiere”, le dolci parole della showgirl. Valeria non ha mai fatto mistero di aver sofferto la separazione di papà Mario e mamma Gianna, ma ha imparato tanto da entrambi.

Mario Marini era un punto di riferimento per Valeria: “Ero la sua preferita”

Il clima familiare, inevitabilmente, si è guastato quando Gianna Orrù si è separata dal marito Mario Marini. Da buoni genitori hanno fatto il massimo per tenere la famiglia unita, nonostante le distanze che si erano venute a creare tra i due pilastri. Parlando del rapporto che aveva instaurato con il padre, Valeria ha detto orgogliosamente di essere stata sempre la sua preferita e di aver avuto con lui un dialogo sincero.

Il padre, tuttavia, consigliò a Valeria di dedicarsi allo studio, forse non aveva molta fiducia riguardo il percorso nel mondo dello spettacolo. Ma quando la figlia è esplosa, in termini di popolarità e il successo, è stato uno dei più felici e da quel momento non ha fatto altro che spronarla.

