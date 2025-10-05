Forse non tutti sanno che Valeria Marini e Gianna Orrù hanno litigato dopo che la showgirl ha rivelato in tv uno spiacevole fatto accaduto alla madre...

Da qualche mese, ormai, il rapporto tra Valeria Marini e sua madre Gianna Orrù è alquanto complicato. Mamma e figlia, infatti, hanno litigato dopo una truffa subita dalla signora Gianna. Quest’ultima è rimasta molto infastidita dal fatto che la figlia Valeria avesse condiviso la sua disavventura con le tv e i giornali. E così, quando non molto tempo fa, abbiamo rivisto Gianna Orrù e Valeria Marini nel salotto di Domenica In per una possibile rappacificazione, hanno prevalso il gelo e la tensione.

Poi però un gesto della showgirl ha sciolto un po’ le diffidenze, con Valeria che ha anche mandato un accorato messaggio alla mamma sui propri canali social. “Mamma, tu per me sei la cura”, ha scritto la Marini su Instagram, postando un estratto della sua ospitata da Mara Venier, nella speranza che potesse servire a ricucire il rapporto con mamma.

Gianna Orrù e Valeria Marini, pace fatta? Ancora gelo tra mamma e figlia ma…

Insomma, madre e dtiflia hanno vissuto un periodo difficile a causa di un fatto di cronaca che è finito su tutti i giornali. Proprio per questo Gianna Orrù ha maldigerito le iniziative della figlia. Evidentemente avrebbe preferito un po’ di silenzio in tutta questa vicenda. “Io sono stata zitta ma lei ha raccontato ciò che ci sta capitando in casa e questo io non lo approvo”, aveva spiegato ancora seccata la signora Gianna.

In quell’occasione, la mamma di Valeria aveva fatto intendere senza troppi giri di parole di non aver affatto gradito l’atteggiamento di sua figlia e che il suo gesto le aveva allontanate. Oggi non è chiaro se le due si siano riavvicinate definitivamente a meno, ma certo è che Valeria ce la sta mettendo tutta per recuperare la fiducia di sua mamma.

