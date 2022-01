Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini/ Dalla truffa subita alla ricerca di giustizia: il supporto della figlia

Essere vittime di una truffa è purtroppo più semplice di quanto si possa pensare. Anzi, molto spesso una situazione di questo tipo tocca persone tutt’altro che sprovvedute, come è accaduto recentemente al pallavolista Roberto Cazzaniga, che è arrivato a spendere 700 mila euro convinto di essersi fidanzato con una modella che non aveva però mai incontrato. Recentemente il problema ha coinvolto anche Gianna Orrù, la mamma di Valeria Marini, che ha perso più di 300 mila euro.

Tutto è iniziato nel 2018, anno in cui la donna è stata contattata da Giuseppe Milazzo, che si era presentato a lei sostenendo di essere un operatore di trading online proponendole un investimento in criptovalute che le avrebbe, a suo dire, fruttato soldi. Complessivamente, lei ha speso ben 335 mila euro, cifra che non ha poi più rivisto. Anche la showgirl si è sentita responsabile, visto che era stata proprio lei a presentare l’uomo.

Gianna Orrù e la truffa di cui è stata vittima: ora vuole giustizia

Nonostante Gianna sia una vittima, a distanza di tempo non può che sentirsi amareggiata per quanto le è accaduto e per essersi fidata della persona sbagliata: “Essere stata truffata, derubata e raggirata in questo modo mi ha sconvolto la vita, ora spero che la giustizia italiana sia veloce. Quanto accaduto è di totale evidenza, io ho fornito le prove di quello che racconto al Tribunale, per cui spero che si arrivi presto a sentenza – ha detto la donna ai microfoni dell’Adnkronos -. Giuseppe Milazzo è un truffatore di professione, un manipolatore oltre ogni immaginazione, che mi ha raggirata in modo incredibile riuscendo a farmi versare sul suo conto personale oltre 300 mila euro”.

Il processo ai suoi danni, però, non inizierà prima del gennaio 2023. In attesa di capire se riuscirà davvero a ottenere giustizia, la Orrù non può non riconoscere il supporto ricevuto dalla figlia in un momento così difficile: “Mia figlia mi ha difeso come una leonessa. Quel consulente mi ha derubata e raggirata, non avendo armi di difesa ha messo dentro questo sesso inesistente – ha raccontato a Eleonora Daniele, ospite di ‘Storie Italiane’ -. Il truffatore sosteneva che aveva delle foto mie nuda, poi ha ritrattato. Non è stata però una truffa romantica, avevamo investimenti insieme”.



