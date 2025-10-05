Gianna Orrù chiude ancora la porta a sua figlia Valeria Marini: a Domenica In rinnova il suo rammarico per la rottura recente.

A distanza di mesi dalle prime parole sulla rottura, non sembra essere cambiato molto nel rapporto tra Gianna Orrù e sua figlia Valeria Marini. La mamma della showgirl, ospite oggi a Domenica In, è tornata a parlare – seppur senza entrare nel dettaglio – dei dissapori subentrati e di come sia ancora ferma sulle sue posizioni. “Riconosco di essere permalosa, in quanto sarda non vado oltre i torti; ho dato molto ai miei figli, tutti e 3. Li ho allevati da sola, quando sono diventati grandi c’era poi il papà che aveva più soldi di me… E’ successo qualcosa che non dirò mai, qualcosa di abbastanza grave”.

Kekko Silvestre dei Modà: “Gli attacchi di panico? Ho imparato a superare le paure”/ “Malessere che pesa…”

Gianna Orrù – mamma di Valeria Marini – non vuole assolutamente parlare delle ragioni che avrebbero scandito le frizioni nel rapporto con sua figlia. Al contempo risulta particolarmente provata da quanto accaduto, una sorta di delusione in virtù – come da lei raccontato – del grande supporto offerto in questi anni. “30 anni della mia vita dedicati a mia figlia, avevo un’attività; non aspettavo lei che andasse nel mondo dello spettacolo, ho lasciato tutto per seguire lei ed ecco il risultato”.

Corinne Clery: “Il dramma con mio figlio Alexandre è dovuto ai soldi”/ “Serena Grandi? L’invidia è brutta…”

Gianna Orrù, la mamma di Valeria Marini a Domenica In: “Mia figlia doveva tenersi le cose per sé…”

Gianna Orrù – sempre a Domenica In – ha ribadito il suo punto di vista a proposito di sua figlia Valeria Marini. A prescindere da ciò che sarebbe successo, la donna non ha gradito la poca discrezione da parte della showgirl, a suo dire rea di aver raccontato dei dissapori tra tv e media. “Questa presa di posizione dura da molto, non è cambiato nulla; è andata ovunque a parlare di questa storia ed è una cosa che non mi aspettavo. Bisogna stare zitti e tenere per sé; invece tv, giornali, vuol dire che vuoi visibilità. Se racconti una cosa che ti addolora allora cerchi visibilità, non ci sto!”.