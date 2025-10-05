Gianna Orrù chiude ancora la porta a sua figlia Valeria Marini: a Domenica In rinnova il suo rammarico per la rottura recente.
A distanza di mesi dalle prime parole sulla rottura, non sembra essere cambiato molto nel rapporto tra Gianna Orrù e sua figlia Valeria Marini. La mamma della showgirl, ospite oggi a Domenica In, è tornata a parlare – seppur senza entrare nel dettaglio – dei dissapori subentrati e di come sia ancora ferma sulle sue posizioni. “Riconosco di essere permalosa, in quanto sarda non vado oltre i torti; ho dato molto ai miei figli, tutti e 3. Li ho allevati da sola, quando sono diventati grandi c’era poi il papà che aveva più soldi di me… E’ successo qualcosa che non dirò mai, qualcosa di abbastanza grave”.
Gianna Orrù – mamma di Valeria Marini – non vuole assolutamente parlare delle ragioni che avrebbero scandito le frizioni nel rapporto con sua figlia. Al contempo risulta particolarmente provata da quanto accaduto, una sorta di delusione in virtù – come da lei raccontato – del grande supporto offerto in questi anni. “30 anni della mia vita dedicati a mia figlia, avevo un’attività; non aspettavo lei che andasse nel mondo dello spettacolo, ho lasciato tutto per seguire lei ed ecco il risultato”.
Gianna Orrù, la mamma di Valeria Marini a Domenica In: “Mia figlia doveva tenersi le cose per sé…”
Gianna Orrù – sempre a Domenica In – ha ribadito il suo punto di vista a proposito di sua figlia Valeria Marini. A prescindere da ciò che sarebbe successo, la donna non ha gradito la poca discrezione da parte della showgirl, a suo dire rea di aver raccontato dei dissapori tra tv e media. “Questa presa di posizione dura da molto, non è cambiato nulla; è andata ovunque a parlare di questa storia ed è una cosa che non mi aspettavo. Bisogna stare zitti e tenere per sé; invece tv, giornali, vuol dire che vuoi visibilità. Se racconti una cosa che ti addolora allora cerchi visibilità, non ci sto!”.