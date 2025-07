Chi è Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini: le due hanno rotto già da diversi mesi per ragioni non rese note. Cos'è successo?

Ha fatto molto discutere, negli ultimi mesi, il litigio tra Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini, e la figlia. Dopo una vita passata a volersi un gran bene, le due sembrano essere arrivate ad un punto di rottura, o meglio, sarebbe stata la donna, novantenne, a chiudere con la figlia, anche se i motivi non sono ancora ben chiari. Gianna Orrù qualche anno fa ha subito una brutta truffa: la donna è stata ingannata e le sono stati portati via circa 300.000 euro. Da quel momento la mamma di Valeria Marini si è chiusa in sé stessa e non è riuscita più a lasciarsi andare neppure con i suoi figli, la showgirl in primis. Proprio a Valeria ha recriminato tante cose, come l’aver abbandonato il suo lavoro che amava per seguirla e spronarla nella sua carriera televisiva.

Valeria Marini ha un nuovo fidanzato: cos'ha svelato?/ Proposta choc:"Voglio fare da giudice in un talent"

Proprio Valeria Marini ha provato in più occasioni a ristringere i rapporti con la mamma, anche pubblicamente, senza però riuscirci. Gianna, infatti, sembra aver definitivamente chiuso la porta anche alla sua amata Valeria, con grande sofferenza da parte della figlia, che vorrebbe godersi gli ultimi anni della mamma in pace e armonia.

Valeria Marini rifatta? Prima e dopo ritocchini/ "Mai fatto il lifting, solo delle vitamine"

Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini: “Non so cosa ho fatto”

Ad aprile, a Domenica In, Mara Venier ha fatto una sorpresa a Gianna Orrù, durante una sua intervista, mandando in studio la figlia Valeria Marini. Una situazione che Gianna non ha preso bene: “No, me ne vado. Non è corretto, questo non si fa” ha gridato la mamma di Valeria Marini. Dal canto suo, la showgirl si è difesa: “Se ho sbagliato ti chiedo scusa, non so cosa ho fatto. Io per te ci sono sempre, così come i miei fratelli. Ho cercato sempre di rendermi utile”. La mamma, ancora, ha ribadito: “Io sono una persona onesta, ho la coscienza a posto”. Insomma, non è chiaro cosa sia successo tra Valeria e la mamma, ma la rottura certamente non è facilmente ricucibile.