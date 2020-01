Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini/ “Se avessi ascoltato sempre i suoi consigli…”

Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini, è da sempre una presenza costante nella vita della 52enne showgirl e attrice romana, che da poco è uscita allo scoperto presentando ufficialmente il suo nuovo fidanzato, Gianluigi Martino, scelta peraltro pare apprezzata proprio dall’anziana genitrice. E in particolar modo dal 2014, quando è venuto a mancare Mario Marini, papà di Valeria, gli attestati di affetto della figlia nei confronti della signora Gianna, anche in pubblico e sui social, non sono mai mancati: tuttavia, nonostante alcune ospitate televisive e apparizioni pubbliche in compagnia di Valeria, sua madre tende comunque a rimanere lontana dai riflettori e per questo si sa poco della sua vita privata negli ultimi anni. Classe 1938 e originaria di Cagliari, si trasferì in giovane età a Roma dove conobbe e sposò nel 1960 il signor Mario, con cui ebbe altri due figli oltre a Valeria, vale a dire Fabio e Claudia. Dopo la separazione dall’uomo e aver abbandonato l’insegnamento a scuola, la signora Orrù si è avvicinata infatti per la prima volta a quel mondo dello spettacolo che invece la figlia conosce da giovanissima, cominciando a seguirla e a supportarla sia nel lavoro che nel privato, senza dimenticare pure una sua collaborazione per una emittente perugina. Ed è in questo modo che la mamma della Marini diventa pian piano un personaggio noto al grande pubblico fino a quando, in occasione di una celebrazione speciale, si mostra in una delle rare volte davanti alle telecamere.

GIANNA ORRU’, MAMMA DI VALERIA MARINI

Come si ricorda, infatti, in occasione del suo 80esimo compleanno, celebrato appunto nel 2018, la signora Gianna Orrù e su figlia Valeria furono protagoniste di una ospitata a “La vita in diretta”: in quell’occasione per la donna, a sua totale insaputa, scattò all’improvviso una sorpresa organizzata dall’allora conduttore, Marco Liorni, in collaborazione con la stessa showgirl. Di punto in bianco infatti Valeria rientra in studio con una grande torta di compleanno, scatenando l’applauso di tutto il pubblico: un episodio che, al di là della sorpresa, raccontò meglio di tante interviste il rapporto (che Valeria è solita definire “molto vivace”) con mamma Gianna, improntato anche a una buona dose di ironia: infatti per dissimulare l’emozione la festeggiata aveva scherzato un po’ e schernendosi anche per la parole della figlia che aveva raccontato a Liorni di avere comunque “una grande madre” nonostante alcune piccole incomprensioni legate ad alcune marcate differenze caratteriali fra di loro.

“VALERIA E’ SEMPRE COSI’, ANCHE NEL PRIVATO PERCHE’…”

Tuttavia in alcune occasioni Gianna Orrù ha avuto modo di parlare della figlia, raccontandone aspetti poco conosciuti e svelandone un lato più intimo e privato: “Valeria è sempre così come la vedete, anche lontana dalle telecamere e quando siamo sole non si rilassa mai: è vero che ha sempre quest’aria sognante che può sembrare una posa ma non lo è…” aveva detto la madre in una intervista, elogiandone poi la capacità di non serbare rancore e di “dimenticare in fretta i torti”. A tal proposito la Marini aveva ammesso in quella festa di compleanno in diretta tv che “se avessi ascoltato i consigli di mia mamma sarebbe stato meglio”: di rimando la signora Orrù ha precisato che lei, dal canto suo, non ha mai smesso di darle dei consigli anche quando è diventata grande. “Lei ha sempre preferito fare di testa sua e quindi credo che alla fine sia giusto così: Valeria ha grande carattere e personalità e anche quando commette un errore poi è in grado di trovare sempre la strada giusta”.



