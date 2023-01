Gianna Orrù, mamma Valeria Marini/ “Dopo la truffa senza di lei non ce l’avrei fatta”

Mamma Valeria Marini: “Non ascolta i miei consigli e poi si pente”

Con Valeria Marini a Bellamà c’è anche la madre, Gianna Orrù. La donna, parlando della figlia, ha rivelato: “Lei vede sempre la parte positiva delle persone, non guardando ciò che di negativo hanno. Lei spesso non ascolta i miei consigli e poi si pente e si ripente. Lei sorvola su certe cose. Non voglio invadere le sue scelte e la sua vita. Lei ha un carattere forte e riesce a superare a volte delle persone che io non riuscirei. Ad esempio io ho un carattere per il quale non supero un torto mentre lei sì, lascia scivolare via“.

Per la donna, non è stato semplice entrare in un mondo sconosciuto come quello dello spettacolo: “Essere sua mamma è stato difficile perché sono entrata in un mondo che ignoravo totalmente. Io avevo una palestra e mia figlia ha deciso di fare un lavoro del quale non mi aveva parlato. Io sono dovuta essere d’accordo per forza. Io ho mollato il mio lavoro e mi sono precipitata a dare una mano a lei senza sapere nulla“.

Gianna Orrù: “La truffa mi ha cambiato la vita”

Gianna Orrù ha parlato anche di una truffa subita di recente, che le ha cambiato totalmente la vita: “Se non avessi avuto Valeria non ce l’avrei fatta. È stato un tale smacco… Io sono orgogliosissima, tante volte ho capito che certa gente che girava intorno a lei non era giusta. Non sono una credulona ma questo mi ha fregato. Valeria invece ha capito subito e quando mi ha detto che era un truffatore l’ho cacciata via di malo modo, poi le ho chiesto scusa. Questa truffa mi ha cambiato la vita. Io quando devo bastonare, bastono senza pietà”.

La donna è poi scoppiata in lacrime al ricordo doloroso della truffa subita, che le ha cambiato totalmente la vita: “La rabbia è tanta. Non sono stata solo io ad essere fregata. È diventato un mondo di truffatori, sento solo dire che anche ad altra gente è successo”.











