Gianna Orrù, mamma Valeria Marini “Isola dei Famosi? Avrei sparato l’inviato”/ “Truffa? L’udienza…”

Un ingresso diverso da quel che si aspettava Gianna Orrù, che ha fatto una sorpresa alla figlia Valeria Marini a Citofonare Rai 2 ma dopo lo sfogo della figlia, scoppiata a piangere per la vicenda delle nozze annullate alla Sacra Rota. Poi ha raccontato come ha cresciuto la figlia: “Le basi che generalmente la famiglia ti dà sono quelle fondamentali, che ti restano nella vita e su cui costruisci il futuro”. I valori che le ha insegnato in primis sono quelli dell’onestà e il rispetto degli altri.

Valeria Marini piange per nozze annullate con Giovanni Cottone/ Mamma entra in studio, Simona Ventura...

“Con tutte le sue stranezze… Rapporti a lei come madre è difficile. È una figlia insostituibile, mi ha aiutato tanto, però è tosta, molto. Se la becchi in un giorno no…”, ha raccontato Gianna Orrù. Tra l’altro ha partecipato all’Isola dei Famosi, nell’edizione che conduceva Simona Ventura, quella del 2011: “Ne ho un ricordo e una nostalgia… Devo ringraziarti perché sono stata benissimo. Non ho mai litigato con nessuno, a 73 anni sono stata anche leader”.

VALERIA MARINI: "ABORTO A 15 ANNI A MIA INSAPUTA"/ "Lo decise mia madre Gianna Orrù"

DALL’ISOLA DEI FAMOSI ALLA TRUFFA AGGRAVATA…

A tal proposito ha ricordato una sfida dell’Isola nei Famosi nella quale doveva restare in equilibrio in una condizione precaria. “Gianna, hai bisogno di aiuto?”, le ha detto l’inviato Gianni Battaglia, nome che però non ha fatto perché non lo ricordava durante l’intervista. “L’avrei sparato. Io gli ho detto: se ho bisogno ti avverto. Non potevo dargliela vinta, quindi ho detto: o vinco o crepo. Tutti sono caduti, invece io ho vinto e ho detto: che faccio, scendo? Che soddisfazione. Farlo con te è stato bellissimo”, ha raccontato Gianna Orrù.

Valeria Marini "Graffi da Pamela Prati? Ho ancora i segni"/ "Se ho cicatrici? Non..."

Ma a Citofonare Rai 2 ha parlato anche la vicenda della truffa subita da Giuseppe Milazzo, produttore cinematografico che avrebbe convinto la donna a investire con lui oltre 335mila euro. “Dobbiamo aspettare, finora c’è stata un’unica udienza in cui il mio avvocato che è Laura Sgrò ha consegnato i documenti. Il giudice ha detto che la prossima udienza si terrà nel gennaio 2023”. Valeria Marini ha fatto presente però che è stata fatta richiesta di rinvio a giudizio con l’accusa di truffa aggravata. “E vorrei vedere, è una truffa aggravata…“, ha ribattuto lei.











© RIPRODUZIONE RISERVATA