Gianna Orrù, mamma Valeria Marini/ “Malgioglio? Bastano mia figlia, è eccessivo”

Gianna Orrù: la prima fan della figlia Valeria Marini

Gianna Orrù è la mamma di Valeria Marini e da sempre prima tifosa della figlia. La signora Orrù, 84 anni, non perda i giudizi aspri rivolti alla showgirl dalla giuria di Tale e Quale Show 2022, in particolare quelli di Cristiano Malgioglio. “Secondo Malgioglio bastonare Valeria è un’idea geniale. Ma io tutto questo genio sinceramente non lo vedo, perché mia figlia è una donna sensibile e soffre”, ha detto la mamma di Valeria Marini in un’intervista sulle pagine di Nuovo Tv. “Valeria sta al gioco, ma è un po’ contrariata e mortificata. Forse può essere divertente per chi sta tutta la settimana a guardare il sole e la luna e, il venerdì, si presenta in studio camuffato da albero di Natale, non certo per mia figlia che lavora sodo tutta la settimana per dare il meglio di sé sul palco”, ha aggiunto Gianna Orrù, criticando duramente l’atteggiamento del paroliere nei confronti della figlia.

Valeria Marini "Malgioglio? Esagera sempre"/ "Qualsiasi cosa io faccia, lui critica!"

La mamma di Valeria Marini contro Cristiano Malgioglio

La signora Gianna Orrù, sulle pagine di Nuovo Tv, ha confermato che la figlia Valeria Marini e Cristiano Malgioglio sono grandi amici e il paroliere ha voluto fortemente la showgirl nel programma di Rai 1: “I siparietti non sono preparati, basta guardare mia figlia negli occhi per capire che ci rimane male”. Cristiano Malgiolgio ha più volte dichiarato di attaccare Valeria Marini solo per far divertire il pubblico: “Tutto questo divertimento di Malgioglio non lo condivido. Lui è sempre eccessivo, convinto di piacere a tutti”. La signora Orrù ha suggerito alla figli di non prendersela troppo perché quello che conta è il supporto del pubblico, che continua a dimostrare a Valeria il proprio affetto. Ricordiamo che la mamma di Valeria Marini è stata truffato da Giuseppe Milazzo, produttore cinematografico, nel 2018 per 335 mila euro.

LEGGI ANCHE:

Eddy Siniscalchi, fidanzato Valeria Marini/ “Tra noi grande sintonia. È premuroso”Valeria Marini, malattia foro maculare/ "Ho rischiato di perdere l'occhio sinistro"

© RIPRODUZIONE RISERVATA