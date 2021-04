Gianna Orrù, mamma Valeria Marini/ Sorpresa a Supervivientes: “Dopo la truffa..”

Chi sta seguendo la questione di Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini, sa bene che la donna è finita al centro di una truffa da migliaia di euro, la stessa per la quale, almeno secondo il gossip che impazza in queste settimane, la showgirl sarda è finita a Supervivientes, l’Isola dei Famosi spagnola. Proprio nell’ultima puntata del programma, in onda giovedì sera in Patria, le due donne hanno avuto modo di parlare, commuoversi e salutarsi. La vicenda è da sempre fonte di preoccupazione per Valeria Marini che ama alla follia la madre da sempre, nonostante una piccola crisi che le ha viste allontanarsi, per poi ritrovarsi, qualche periodo fa. Proprio a Supervivientes, la showgirl ha sottolineato: “Per me è tutto. Ma non è solo mia mamma, è anche mia sorella, la mia famiglia. Però, in questo momento, mia madre di più perché viene da un periodo molto difficile. Sta bene di salute, per fortuna, perché ha una salute di ferro, però ha passato tre anni molto difficili, a cui si è aggiunta poi la pandemia“.

Valeria Marini, show a Supervivientes/ Prima la lite, poi il bacio sulle labbra con..

Gianna Orrù, mamma Valeria Marini, sorpresa e lacrime a Supervivientes

A quel punto si è subito commossa quando ha sentito la voce di Gianna Orrù che ha voluto tranquillizzarla: “Se piangi, piango anche io. Io sto benissimo. Laura, Roy, Le Iene mi hanno adottata. Ci sono grandi sviluppi, Lolli. Stai serena, che va tutto benissimo. (…) Lolli devi stare serena, hai capito? E fare come stavi facendo i giorni scorsi, con grande energia. Tu sei in gamba, devi dimostrare quello che sai fare. Io sto bene, sto benissimo. Stiamo tutti bene (…) Ti voglio vedere sempre forte, di buon umore, come sei sempre tu. (…) .. Vedrai quando torni quante sorprese, Lolli “. Valeria Marini poi ha chiarito di aver partecipato al programma per trovare di nuovo la forza di continuare a combattere dopo un anno tremendo.

