Gianna Orrù, mamma Valeria Marini/ Truffata: “La guerra è quasi vinta grazie a te”

Truffata Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini: la dinamica

Gianna Orrù è la mamma di Valeria Marini. Nei mesi scorsi la signora Orrù è finita sotto i riflettori per una spiacevole vicenda: la mamma di Valeria Marini è stata vittima di una truffa di oltre 300 mila euro. In una recente intervista ad Adnkronos la signora Gianna, che ha sempre lavorato con la figlia, ha ripercorso le tappe di questa vicenda iniziata nel 2017, che si è conclusa con una denuncia e l’apertura di un’inchiesta da parte della procura di Roma. Con dolore la signora Orrù ha raccontato che questo signore è riuscito anche a metterla contro sua figlia Valeria e che, paradossalmente, il Covid l’ha aiutata: “Questo virus mi ha salvato la vita perché ha bloccato tutto, anche l’uomo della truffa. Dopo la denuncia è arrivato il lockdown che ha fermato tutto per tre mesi e da lì ho interrotto i rapporti con questa persona”. La truffa subita dalla signora Gianna Orrù ha avuto forti ripercussioni anche sul suo rapporto con la figlia Valeria Marini.

Gianna Orrù e il rapporto con la figlia Valeria Marini…

Lo scorso febbraio Valeria Marini aveva raccontato a Silvia Toffanin di soffrire molo per l’allontanamento della madre: “Si è allontanata improvvisamente per una sua situazione di difficoltà. Non sento più mia mamma da diversi mesi perché ha chiuso i ponti. Non riesco a trovare una via per parlarle. Ho cercato di tenderle la mano: a Natale ho bussato alla sua porta ma non mi ha mai aperto”. In quell’occasione aveva anche rivolto un appello alla madre: “Vorrei che tornassi a essere felice. Si può sbagliare ma bisogna andare avanti. Mamma mi manchi”. A fine novembre Valeria Marini è tornata nello studio di Verissimo per raccontare come sono migliorate le cose con sua mamma: “Le cose piano piano le cose si sono snodate, perché il punto era che lei trovasse la forza di denunciare“. In quell’occasione è anche stata mandata in onda una lettera di Gianna Orrù alla figlia: “Voglio ringraziarti pubblicamente per tutto ciò che hai fatto e ancora stai facendo per me, ho dovuto affrontare un periodo durissimo e l’ho affrontato e superato grazie anche alla tua costante presenza nella mia vita, la guerra è quasi vinta, per questo io devo dire grazie soprattutto a te che mi sei sempre stata vicina”.



