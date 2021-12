Gianna Orrù, mamma Valeria Marini/ “Voglio vedere condannato il mio truffatore”

Gianna Orrù, mamma di Valeria Marini, è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele. La donna ha ripercorso brevemente la truffa subita da parte di un uomo che si era avvicinato a lei: “Questo tizio è un truffatore ed è venuto nel mio ufficio. Dunque, va detto che la sua presenza fisica c’è stata da subito. Quando io avrei dovuto ritirare la prima tranche di soldi, 25mila euro, io mi sono davvero arrabbiata di brutto. Ho interrotto i rapporti con lui e ho detto che avrei chiamato i carabinieri”.

Valeria Marini Crisi con Giacomo Urtis/ Diventano concorrenti singoli?

Prima tale individuo aveva cercato di irretire la figlia Valeria, attuale concorrente del Grande Fratello Vip 2021, che però era riuscita a dribblare letteralmente la trappola e aveva immediatamente percepito l’odore del raggiro, senza tuttavia riuscire a convincere sua madre della bontà della sua intuizione: “Valeria ha inquadrato esattamente la questione e io mi rendevo conto che non c’era la possibilità di recuperare i soldi”. In seguito, “cercavo di trovare il modo per versare i soldi, versati mediante bonifico bancario. Comunque devo dire che non ero assoggettata a lui, tant’è vero che mi sono infuriata sin dall’inizio”.

Valeria Marini si lava i capelli in cucina al GF Vip/ Web indignato: "Va nominata!"

GIANNA ORRÙ: “VOGLIO VEDERE IL MIO TRUFFATORE CONDANNATO, QUESTA SODDISFAZIONE MI SPETTA”

Nel prosieguo di “Storie Italiane”, Gianna Orrù ha sottolineato che quell’uomo, che le ha complessivamente sottratto 335mila euro, “mi mandava settimanalmente cose che lui ha provveduto a cancellare e che io ho recuperato grazie a un ingegnere informatico. Tutto è sequestrato dal mio avvocato, che aspetta l’udienza del gennaio 2023“.

La donna, 83 anni, ha concluso dicendo: “Io aspetto di vederlo condannato, questa soddisfazione me la voglio proprio togliere. Mie foto di nudo? Non esistono, l’ha detto perché è stato preso in contropiede da chi lo intervistava, è un atteggiamento tipico di questi soggetti”.

Valeria Marini/ Stima e affetto per Manila Nazzaro “E’ una mamma stellare!”

© RIPRODUZIONE RISERVATA