“Gianna Orru? Vita non è dentro un ufficio”/ Signor Fabrizio vs mamma Valeria Marini

Un lieve battibecco ieri sera durante la puntata in diretta di Zona Bianca, noto talk show di Rete 4, fra la signora Gianna Orru, e il signor Fabrizio, vittima di una truffa da parte di una donna. Come è ben noto, la mamma di Valeria Marini ha perso 335 mila euro circa, soldi consegnati ad un signore che le aveva assicurato che li avrebbe investiti in un’operazione molto profittevole. Gianna Orru si è fatta in qualche modo abbindolare, ha creduto a ciò che le era stato proposto, e di conseguenza ha perso i suoi soldi. In collegamento anche un altro truffato, il signor Fabrizio da Macerata, nelle Marche, a cui invece una donna, tramite dei raggiri, è riuscita a soffiargli circa 132 mila euro, un’altra cifra molto importante.

Gianmarco Saurino e la morte di Lorenzo Lazzarin per Covid in Doc Nelle tue mani 2/ Ma tornerà...

“Io non mi permetterei di condannare nessuno – racconta la mamma di Valeria Marini in diretta televisiva sul quarto canale – sto dicendo quello che è capitato a me, quale è stata la mia esperienza”. E ancora: “Voglio dirle questo, io sono da punire più di lui – riferendosi appunto al signor Fabrizio – perchè per lo meno Fabrizio aveva creato una sorta di illusione sentimentale per cui pensava che facendo questo gesto di generosità poteva conquistare questa persona. nel caso mio sono io che ho sbagliato più di lui, ho voluto fare solo un investimento, fatemi finire perchè se no parlate solo voi, non è un dialogo”.

Doc 2, Marco Rossetti è Damiano Cesconi/ Il sostituto del dottor Lorenzo Lazzarini

GIANNA ORRU E IL SIGNOR FABRIZIO: “BATTIBECCO” A ZONA BIANCA. ECCO COSA E’ SUCCESSO

Quindi Gianna Orru ha concluso: “Io ho sbagliato più di questo signore perchè di sentimentale non c’era nulla, se volevo fare un investimento dovevo andare in banca, parlare con un direttore e farmi consigliare, io sono in torto ma molto più di questo signore. Non mi sto giustificando, sto dicendo che io ho sbagliato più di lui”.

Non si capisce bene come mai fatto sta che proprio Fabrizio non ha preso bene le parole di Gianna Orru, e rispondendo alla mamma di Valeria Marini ha detto: “A Gianna Orru devo dire che ha una vita ancora. E’ molto diverso stare dentro un ufficio che girare il mondo, c’è una differenza abissale, non sa neanche cosa significa. Ma la mia non era una storia d’amore era una storia di lavoro”. Brindisi, il conduttore, ha ammonito il suo interlocutore: “Ma cosa c’entra questo?”, poi il ‘battibecco’, sempre che di questo si possa parlare, è finito lì e la discussione è ricominciata su toni normali.

Doc 2, Alice Arcuri è Cecilia Tedeschi/ "Vipera bionda? Per me è un trionfo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA