Gianna Scarpelli, Giulia, Paolo: ex moglie e figli Carlo Verdone/ “Ci vogliamo bene”

Gianna Scarpelli, Giulia e Paolo sono rispettivamente l’ex moglie e i figli di Carlo Verdone. L’attore e regista, protagonista di alcune delle pellicole cult più apprezzate del Belpaese, è stato sposato per sedici anni con la sua ex consorte, sulla quale non si conoscono molti dettagli e informazioni, in quanto ha vissuto sempre distante dai riflettori, custodendo gelosamente la propria vita privata e mantenendo il riserbo sulle dinamiche della sua famiglia.

Come ha raccontato un po’ di tempo fa lo stesso Verdone a “Vanity Fair”, “all’inizio un po’ di schermaglie ci sono state tra me e Gianna. Ma ad un certo punto deve entrare in gioco il buon senso”. Le ragioni della loro separazione non sono mai state chiarite, ma sembra che siano legate all’attività professionale dell’uomo, che gli impegni lavorativi hanno tenuto per ampi periodi lontano dalla sua casa e dai suoi affetti. A un certo punto, lui decise addirittura di prendersi un periodo di pausa di due anni per provare a sanare quella frattura e mantenere intatta quella spina dorsale che è per lui la famiglia, ma i due coniugi non riuscirono a superare la crisi, ma “ci vogliamo bene”, come ha ricordato più volte l’attore.

EX MOGLIE E FIGLI DI CARLO VERDONE: LA PRIMOGENITA È UN’ATTRICE

Detto dell’ex moglie, ci sono anche due figli a impreziosire l’esistenza di Carlo Verdone: Giulia e Paolo. La primogenita è nata nel 1986 e ha deciso di ripercorrere le orme paterne sui set cinematografici, anche se come segretaria di edizione e assistente di produzione. Il secondogenito Paolo, invece, parrebbe avere scelto la carriera diplomatica e in molti, in un prossimo futuro, lo vedono tra i papabili candidati per la poltrona di sindaco della città di Roma.

A proposito di cinema, c’è un retroscena che probabilmente non tutti conoscono: i figli di Verdone hanno entrambi recitato in alcuni film del padre. Giulia ha preso parte a “Al lupo al lupo” e “Viaggi di nozze”, mentre Paolo era nel cast di “Io, loro e Lara” e “Grande grosso e Verdone”.

