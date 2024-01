Gianna Tofanari, ex compagna di Gigi Riva/ Matrimonio mai celebrato, ma un grande amore

Leggenda dello sport italiano e campione nella vita. Gigi Riva, venuto a mancare a 79 anni in seguito ad un malore, oltre a scrivere pagine importanti dello sport italiano, aveva costruito anche una famiglia con la donna che è stata il grande amore della sua vita. Era il 1968 quando Gigi Riva che era già un campione indiscusso, si innamorò di Gianna Tofanari. Un amore che, all’epoca, lo espose anche al mondo del gossip a causa della precedente relazione di Gianni. In quel periodo, il divorzio non era ancora arrivato in Italia e Gianni, sebbene fosse una donna separata di fatto, aveva ufficialmente un marito.

Non fu facile per Gigi Riva affrontare le conseguenze della sua scelta d’amore che difese portando avanti con grande decisione. Quello tra Gigi Riva e Gianna Tofanari, infatti, è stato davvero un grande amore coronato dalla nascita di due figli, Nicola e Mauro, che hanno poi regalato alla coppia cinque nipoti, tutte ragazze, Virginia, Ilaria, Sofia, Gaia e Cecilia, tra i 21 e i 7 anni.

Il matrimonio mai celebrato tra Gigi Riva e Gianna Tofanari

Il grande amore tra Gigi Riva e Gianna Tofanari è stato coronato dalla nascita dei due figli e, successivamente, delle cinque nipoti, ma mai dal matrimonio nonostante l’arrivo del divorzio per Gianna. Sul matrimonio mal celebrato, parlò in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera.

“Ma te lo immagini cosa succede se due si sposano? Non ero il tipo che stava a casa in pigiama. Quando smisi di giocare cominciarono gli impegni come team manager. Ero sempre fuori“, le parole di Rombo di Tuono che ha sempre considerato Gianna la moglie nonostante il matrimonio mai celebrato.

Gigi Riva e Gianna Tofanari: il rapporto dopo la fine della storia

Una storia importante quella vissuta da Gigi Riva e Gianna Tofanari che, insieme, hanno dovuto affrontare momenti difficili soprattutto all’inizio della loro storia dovuti alla fine del primo matrimonio di Gianna che, inizialmente, non aveva potuto divorziare. Dopo la fine della relazione, tra Gianni e Riva c’è sempre stato un rapporto basato sull’affetto e il rispetto reciproco come aveva confermato lo stesso campione ai microfoni del Corriere della Sera.

“Mi viene a trovare tutti i giorni. Era un nostro desiderio: per me è un punto di riferimento”, le parole della leggenda del calcio italiano sul rapporto con la madre dei suoi figli.

