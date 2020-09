Gianni Agnelli e Marella, nonni Lapo Elkann/ Guida e mentori del rampollo di famiglia

Gianni Agnelli è sempre nei ricordi del nipote Lapo Elkann, così come nonna Mariella, la moglie dell’avvocato. Spesso e volentieri l’imprenditore e il rampollo della nota azienda ricorda il nonno, che in vita è stato un grande esempio per lui. Lo scorso gennaio, in occasione dell’anniversario della scomparsa di Agnelli, Lapo ha voluto ricordarlo con un tweet. “Sono passati 17 anni da quando non sei più tra noi”, ha scritto, “non c’è un giorno in cui non sento la tua presenza e vicinanza. Sei e rimarrai per sempre un nonno indimenticabile ed un esempio per me e per molte persone in Italia e nel mondo”. Oggi, sabato 12 settembre 2020, Lapo Elkann sarà ospite di Verissimo e il suo intervento potrebbe ruotare anche attorno all’avvocato. Di lui ha ereditato tutto Lapo, dallo charme fino all’eleganza, l’attenzione per la mondanità e anche quel suo essere ribelle, la capacità oratoria e molto altro ancora. Lapo lo ha dimostrato anche il mese successivo, quando dopo aver subito un incidente in Israele, è ritornato a sorridere. Lo scorso febbraio è apparso con un look che ricordava molto quello del nonno, dal pellicciotto senza maniche fino ai mocassini e ai jeans. Bastone compreso, simbolo di un’eleganza senza tempo.

GIANNI AGNELLI, NONNO LAPO ELKANN: IL RICORDO DI NONNA MARELLA

Gianni Agnelli e la moglie Marella sono sempre stati un simbolo di solidità e ricchezza per tutti gli italiani. Anche agli occhi del nipote Lapo Elkann, il prediletto dell’Avvocato, che li ricorda in ogni occasione. Lo scorso febbraio si è celebrato il primo anniversario della morte di Donna Marella, scomparsa nel gennaio del 2019 dopo una lunga malattia. “Sei e rimarrai sempre il mio angelo custode”, ha scritto sui social il nipote. L’affetto che Elkann nutriva per i nonni è visibile anche in quel gesto fatto due anni fa, quando ha deciso di restaurare la Panda dell’Avvocato. Secondo alcune indiscrezioni, sembra che Agnelli ne possedesse undici e che adorava vedere una versione 4×4 ad attenderlo, ogni volta che atterrava con il suo elicottero a St Moritz. Così la Garage Italia di Lapo ha messo a punto l’impresa: il restauro di una delle vetture di proprietà del nonno. Carrozzeria color grigio chiaro, striscia orizzontale nera e blu intatti e una rivisitazione agli interni. Del nonno ha ereditato tutto, non solo parte di quell’impero creato in tutto il mondo, ma anche le ideologie in altri campi. “Mio nonno avrebbe fatto molto meglio di quanto sta facendo la politica“, ha detto Lapo lo scorso aprile parlando dell’emergenza sanitaria, “avrebbe fatto in modo che l’Italia andasse a Bruxelles con un piano cazzuto”. L’avvocato si sarebbe assicurato di non arrivare all’ultimo momento e che il nostro Paese ottenesse gli aiuti dall’Europa, assicurandosi al tempo stesso che rimanessero unite.



© RIPRODUZIONE RISERVATA