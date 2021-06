Gianni Agnelli gli amori e il gossip/ Da Anita Ekberg, Dalila di Lazzaro, Monica Guerritore, Jackie Kennedy..

Gianni Agnelli, il flirt con Anita Ekberg: “mai nessuno è stato importante come lui nella mia vita”

Gianni Agnelli al centro della nuova puntata di “Viaggio nella grande bellezza” di Cesare Bocci su Canale 5. L’avvocato, come veniva soprannominato, è stato uno degli uomini più importanti della storia dell’imprenditoria italiana, ma anche un uomo molto corteggiato e amante delle belle donne. Tantissimi sono i flirt che l’avvocato ha vissuto, nonostante fosse sposato, ma per lui era quasi impossibile resistere alla bellezza femminile.

Tra i più noti c’è quello con Anita Ekberg, diva del cinema hollywoodiano, che è stata legata per diverso tempo all’avvocato ed imprenditore. Proprio la Ekberg parlando della sua relazione con Gianni disse: “mai nessuno è stato importante come lui nella mia vita, né prima né dopo. È stata una vera storia d’amore. All’inizio non ci credeva nessuno, la moglie pensava a un’avventura. Forse non ci siamo mai lasciati. Era un uomo meraviglioso. Un italiano di quelli che non ci sono più, l’italiano che una ragazza come me voleva incontrare: intelligente, ironico, attivo. Scherzava sempre, ma ha sofferto molto. L’ultimo ricordo è quando gli hanno detto al telefono che il figlio si era suicidato, e lui ha voluto andare di persona a vedere. È stato l’unico vero amore della mia dolce vita amara”.

Non solo, Anika Ekberg e Gianni Agnelli hanno provato per diverso tempo a tenere la loro relazione lontana dal clamore mediatico e del gossip non riuscendosi. Proprio la diva de “La dolce vita” parlando dell’amore per l’avvocato raccontò: “era un uomo raro. Bello e intelligente. Era discreto e con un senso dell’umorismo fantastico”. Oltre alla storia d’amore con l’attrice svedese, Gianni Agnelli è stato legato all’attrice Dalila di Lazzaro. Una relazione intercorsa durante gli anni ’70 che consacrarono la Di Lazzaro come icona sexy del cinema italiana.

Nel lungo curriculum di donne avute dall’avvocato durante la sua vita ci sono anche: Monica Guerritore, Lory Del Santo e anche Jackie Kennedy. Uno stile di vita “libertino” che non ha trovato sostegno da parte del nipote Lapo Elkann che, sul finire del documentario prodotto dalla Hbo dedicato al nonno, ha detto: “penso che sia stato un nonno meraviglioso, ma non avrei voluto essere suo figlio”.



