Torna in pista Marcella Bella nella nuova puntata di Ballando con le stelle 2025 in onda questa sera, sabato 8 novembre, su Rai 1. A fare il tifo per lei da casa c’è sicuramente la sua famiglia, inclusi i fratelli Antonio, Gianni e Rosario con cui ha un solidissimo rapporto e con cui condivide la passione per la musica; lo stesso Gianni, d’altronde, è uno dei più celebri compositori e cantautori italiani.
I 4 fratelli sono nati e cresciuti nella provincia di Catania; il più grande è Antonio che, come spiegato dalla cantante in un’intervista al Corriere della Sera dello scorso febbraio, è un “professore di lettere e filosofia nei licei che gettò la cattedra alle ortiche e divenne autore di canzoni, fra cui la celebre ‘Canto straniero’“. A seguire c’è Gianni Bella, classe 1947, 5 anni dopo è nata Marcella e infine troviamo Rosario, diplomato in pianoforte.
Il più famoso tra i tre fratelli è sicuramente Gianni Bella, che da giovanissimo si trasferì a Milano proprio assieme alla sorella. Per la cantante ha composto diversi brani, da Hai ragione tu alla celebre Montagne verdi, scritta assieme a Giancarlo Bigazzi, con cui la cantante partecipò a Sanremo nel 1972.
Marcella Bella e il rapporto con i fratelli: “Cresciuti a pane e musica“
Gianni Bella, fratello di Marcella Bella, ha poi proseguito la sua carriera da solista, vincendo il Festivalbar 1976 con Non si può morire dentro e partecipando a Sanremo 1981 con Questo amore non si tocca, e parallelamente ha continuato a lavorare come compositore e paroliere. Per la sorella, assieme a Mogol, ha scritto la hit Nell’aria del 1983, oltre ad essere stato la firma, sempre con Mogol, della celebre L’emozione non ha voce di Adriano Celentano.
La sua vita, così come la sua carriera, è poi cambiata nel 2010 quando fu colpito da un ictus. “Ride, scherza, anche se non parla. Però canticchia e piazza delle note. Ultimamente ho scritto con lui due canzoni“, ha raccontato Marcella al Corriere.
In merito invece ai rapporti di famiglia e al legame speciale con i suoi fratelli, la Bella ha raccontato: “Siamo cresciuti a pane e musica. Abbiamo un rapporto istintivo, quasi automatico con la musica: bello gioioso e felice“.