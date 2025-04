Da quando nel 2010 lo ha colpito un ictus, la vita del celebre compositore e cantautore Gianni Bella è cambiata per sempre. Dopo la malattia, infatti, Gianni Bella ha perso l’uso della parola, come racconta l’amata sorella e cantante Marcella Bella in una intervista toccante e per certi commoventi al Corriere della Sera. “Lui dopo l’ictus del 2010 non parla, ma fa tutto come se nulla fosse. È solo ”rimasto senza parole”, confida la cantante.

Un destino veramente beffardo per l’artista, che prova a preservare la sua gioia di vivere nonostante la malattia. Il celebre compositore, infatti, riconosce di essere stato colpito duramente dalla malattia ma di sentirsi comunque sereno e grato nei confronti della vita. Perché esserci ancora è una grande fortuna.

La ‘resa’ di Gianni Bella, ma l’ictus non gli ha tolto la gioia di vivere

“Vivo la malattia come una resa a quello che mi è capitato, ma sono felice e grato alla vita, sono contento di esserci ancora”, ha detto ai microfoni di Fanpage.it, il fratello di Marcella Bella. Il pubblico segue con grande attenzione l’evolversi della malattia, c’è infatti grande affetto nei confronti del compositore e della sorella, che insieme hanno scritto pagine importanti della musica italiana. Oggi Marcella è vicinissima all’amato fratello Gianni, a cui riconosce di aver preservato il suo carattere di sempre. Non facile convivere con la malattia, ma lui ce la mette tutta per andare avanti.

E da parte dei fan, da diverso tempo, arrivano continui messaggi di sostegno e incoraggiamento al compositore. Tenerissima la sua partecipazione da spettatore al Festival di Sanremo, con tanto di carezza e abbraccio con la sorella Marcella. Seduto in prima fila ha fatto il tifo per Marcella dalla prima all’ultima serata, lo scorso febbraio. Un momento di grandissima emozione, indubbiamente, con Gianni Bella che si è goduto anche la standing ovation della platea e gli applausi della sala stampa del roof.