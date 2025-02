Gianni Bella, fratello di Marcella Bella, la malattia: un ictus subito nel 2010

Gianni Bella, fratello di Marcella Bella, come lei è un cantautore e compositore che come la sorella si è trasferito a Milano da Catania per cercare il successo, che ha raggiunto. Spesso i due hanno lavorato insieme, come nel caso di Montagne Verdi, canzone con la quale hanno preso parte al Festival di Sanremo nel 1972. Dopo una carriera di buon livello e una popolarità importante in Italia e non solo, Gianni Bella ha dovuto fare i conti con la malattia che è sopraggiunta nel 2010. Gianni, infatti, è stato colpito da un ictus che il 15 gennaio 2010 lo ha costretto al ricovero all’ospedale San Giorgio di Ferrara, nel centro specializzato in riabilitazione.

Emanuel Lo, chi è il marito di Giorgia: "Proposta di matrimonio arrivata"/ "Ci siamo commossi"

Dopo sette mesi, Gianni Bella è stato dimesso dall’ospedale grazie ai miglioramenti ottenuti ed è subito tornato al lavoro, collaborando con Mogol e Geoff Westley. Dopo aver superato la convalescenza, ha scritto una composizione autobiografica raccontando l’esperienza della malattia. Tra Marcella e Gianni Bella il rapporto è sempre stato splendido. La cantante, infatti, ha raccontato parlando del fratello: “È sempre stato il mio idolo, ma persino dopo quell’evento mi ha dato l’ennesima lezione di vita”.

Fabrizio Frizzi: chi era, com'è morto e malattia/ Il dolore della moglie Carlotta Mantovan e la figlia Stella

Gianni Bella, fratello di Marcella Bella: “L’ictus gli ha colpito una porzione di cervello”

È stata grande la paura di Marcella Bella per la malattia del fratello che lo ha colpito nel 2010, con un ictus. La sua vita è stata stravolta e dopo un lungo percorso di riabilitazione, l’uomo è stato dimesso. Parlando al Corriere della Sera dell’iter di guarigione del fratello, Marcella ha raccontato: “L’ictus gli ha colpito la porzione di cervello delegata alla parola, ma non quella alla musica”. Dopo aver avuto l’ictus, Gianni Bella aveva paura di tornare a suonare il pianoforte ma con il tempo ha superato il timore, tornando alla musica.