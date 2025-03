La carriera di Marcella Bella è cominciata insieme a quella del fratello, Gianni Bella, che non tutti conoscono perché ormai da tempo non appartiene al mondo musicale a causa di alcuni problemi di salute che ne hanno impedito il prosieguo. Fino agli anni Duemila, Gianni Bella è stato molto attivo, spesso in coppia con la sorella, scrivendo anche molti brani con lei. Nel 2010, poi, il dramma. Il 15 gennaio, Gianni è stato colpito da un ictus e ricoverato immediatamente al San Giorgio di Ferrata, centro specializzato nella riabilitazione.

Dopo sette mesi è stato rimesso ed è tornato a scrivere, dedicandosi anche al teatro. La riabilitazione, però, è durata a lungo e il fratello di Marcella Bella ha dovuto fare i conti con tanti momenti di down. Solamente nel 2014, quando finalmente la convalescenza è stata superata, Gianni Bella è tornato a scrivere un testo autobiografico, con riferimenti anche alla malattia. Ma come sta oggi il fratello di Marcella Bella?

Gianni Bella, chi è il fratello di Marcella Bella e come sta: “Quello che è successo…”

Marcella Bella, che è tornata a Sanremo 2025 dopo 18 anni di assenza, ha spiegato di aver risentito molto della malattia che ha colpito il fratello che spesso scriveva canzoni per lei. “Io ho sempre avuto mio fratello Gianni vicino che scriveva delle canzoni meravigliose per me, quindi anche quello che gli è successo ha inciso sulla mia carriera” ha raccontato la cantante.

Oggi Gianni Bella sta meglio, anche se l’ictus gli ha tolto l’uso della parola e per questa ragione il cantante non è più tornato a fare ciò che più amava, ovvero dare voce alle sue emozioni, anche se sul palco, per sua stessa ammissione, si è sempre sentito un po’ fuori posto, essendo lui molto timido. Resta però un grande autore di brani, anche e soprattutto per la sua cara sorella Marcella.

