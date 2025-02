Gianni Bella, chi è il fratello di Marcella Bella e la malattia

Non tutti sapranno che Marcella Bella, nota artista in gara al Festival di Sanremo 2025, ha un fratello, Gianni Bella, celebre paroliere e cantante che proprio con la sorella ha condiviso diverse esperienze professionali. Una carriera di lunga data quella di Gianni Bella, che ha dato vita a grandi capolavori della musica italiana, nel 2010 è stato travolto da una malattia, colpito da un ictus che ha stravolto la sua vita, riguardo alla degenza del fratello, Marcella Bella aveva confessato: “Quando mi scoraggiavo preoccupata, mi dava un colpetto con la mano sinistra sulla coscia, come per dirmi che stava bene” ha raccontato in una vecchia intervista la cantante che ha portato sul palco di Sanremo 2025 la sua canzone Pelle diamante.

Durante la guarigione e il periodo successivo, Marcella Bella è sempre stata al fianco del fratello Gianni Bella, a testimonianza anche del loro rapporto speciale che non hanno mai nascosto e dal quale sono nate anche varie collaborazioni dal punto di vista artistico.

Gianni Bella e Marcella Bella insieme a Sanremo

Come appreso da Fanpage, Gianni Bella questa sera ha trovato posto al teatro Ariston per la serata delle Cover del Festival di Sanremo 2025. Nei giorni scorsi la cantante ha rivelato di voler dedicare al fratello la sua esperienza sul palco del Festival di Sanremo, con il quale ha condiviso l’esperienza diversi anni fa, più precisamente nel 2008, ultima kermesse condotta dal grande Pippo Baudo.

Rimasto fortemente segnato dall’ictus che lo ha sconvolto nel 2010, Gianni Bella è sempre stato legatissimo alla sorella, che ha rivelato proprio prima della serata delle Cover di Sanremo 2025: “Farò un omaggio a mio fratello Gianni e potrebbe accadere qualcosa. Farò una canzone che ho sentita prima di chiunque altro” le parole dell’artista prima di presentare a Sanremo 2025 la toccante canzone di Adriano Celentano L’emozione non ha voce.