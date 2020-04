Gianni Bella, dedica a Rock Economy/ Adriano Celentano: “L’emozione non ha voce è per te”

Gianni Bella e la dedica di Adriano Celentano durante il concerto – evento “Rock Economy”. Canale 5 in concomitanza con le festività pasquali ha deciso di rimandare in onda il concerto del Molleggiato registrato nel 2012 all’Arena di Verona; un live imperdibile che ha segnato il ritorno su di un palcoscenico per Celentano a distanza di diciotto anni dall’ultimo concerto. Un evento nell’evento che ha coinvolto tutto il pubblico italiano e i fan del Molleggiato che da anni aspettavano l’occasione di poter riascoltare il loro beniamino dal vivo. Un lungo concerto – spettacolo che ha visto Adriano condividere il palcoscenico con grandi amici come Gianni Morandi e non solo. Durante la serata, infatti, Celentano ha ricordato e omaggiato il grande Lucio Dalla, ma anche fatto una dedica speciale a Gianni Bella, fratello di Marcella e autore di tantissime canzoni di successi. Ta queste c’è anche “L’emozione non ha voce”, uno dei brani più amati di Celentano che poco prima di cantarla all’Arena di Verona ha voluto dedicarla proprio al suo grande amico.

Adriano Celentano: “L’emozione non ha voce è per il mio grande amico Gianni Bella”

Una dedica speciale quella fatta da Adriano Celentano al suo amico Gianni Bella durante il concerto – evento Rock Economy. “Al mio amico Gianni Bella che con un altro amico, Mogol, hanno fatto tanti successi” ha detto il Molleggiato poco prima di intonare le prime note de “L’emozione non ha voce”, brano scritto dal grandissimo paroliere che in passato ha scritto alcune delle più belle canzoni di Lucio Battisti. Una dedica che ha commosso Gianni Bella presente in platea al concerto dell’amico Celentano. Il cantautore, in occasione di un’intervista rilasciata a Fare Music, ha parlato proprio de L’emozione non ha voce, brano scritto per Adriano Celentano e contenuto nell’album “Io non so parlar d’amore”, dicendo: “è la canzone alla quale sono più legato”. Un legame indissolubile che lega anche il pubblico a questa canzone annoverata tra le più belle della musica italiana degli ultimi 30 anni!



