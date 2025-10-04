Gianni Bella, fratello di Marcella Bella, come sta: dopo l'ictus del 2010, è tornato lentamente alla sua vita anche se oggi non può parlare più

Al suo fianco fin dal primo giorno nel mondo della musica, Gianni Bella non ha mai lasciato sola Marcella in tutti gli anni che lei ha passato tra Roma e Milano dopo aver lasciato Catania. Al suo fianco dal punto di vista personale e professionale, Gianni è stato la mano dietro i brani di maggior successo interpretati dalla sorella. I due, di origine siciliana e nel dettaglio catanese, hanno deciso di lasciare la loro splendida isola per fare strada nel mondo della musica.

Se Marcella è diventato un volto conosciuto e apprezzato nel panorama artistico italiano, Gianni è forse rimasto un po’ nell’ombra, ma il suo grande talento è sempre stato riconosciuto da tutti, soprattutto a livello autoriale. La vita del fratello di Marcella Bella è cambiata però dal 2010, quando ha avuto un ictus. A lungo, per circa sette mesi, è rimasto in ospedale, dove i medici gli hanno prima salvato la vita e poi hanno iniziato con lui un lungo e complesso percorso di riabilitazione, che ha portato Gianni, lentamente, a caminare di nuovo. Ma come sta oggi Gianni Bella?

Gianni Bella, fratello di Marcella Bella, come sta: “Il pubblico non lo ha dimenticato”

Oggi Gianni Bella, il fratello di Marcella Bella, è tornato ad avere una vita normale, anche se dopo l’ictus ha perso la voce, tanto che proprio la sorella ha dedicato a lui il brano “L’emozione non ha voce” durante la serata delle cover di Sanremo 2025. Marcella, infatti, ha deciso di dedicare proprio al fratello il suo Festival di Sanremo: “Ero emozionata, ma non volevo mettermi a piangere sennò avrebbe pianto pure lui. È stato un momento bellissimo, Gianni si è preso quella standing ovation favolosa, che dimostra che il pubblico non si è dimenticato di lui e gli vuole ancora oggi tanto bene” ha raccontato a Verissimo.

