Come sta Gianni Bella, il fratello di Marcella Bella? I due da sempre molto legati: la malattia nel 2010 e il lungo percorso dopo l'ictus

Originario di Catania così come la sorella, Gianni Bella ha cominciato la sua carriera musicale a Milano, dopo essersi trasferito insieme a Marcella. I due hanno lavorato a lungo insieme: Gianni, il fratello di Marcella Bella, ha iniziato a cantare proprio in quegli anni, suonando inoltre pianoforte e chitarra. Nel corso della sua carriera ha pubblicato ben 17 album, ma non finisce qui la sua carriera musicale. Gianni Bella, infatti, ha lavorato anche a lungo come autore, spesso scrivendo testi per sua sorella. Tra le canzoni di maggior successo scritte da Gianni per Marcella, c’è anche “Montagne verdi”, con la quale la cantante catanese ha partecipato al Festival di Sanremo nel 1972.

Figli Marcella Bella, chi sono Carolina, Tommaso e Giacomo/ "Una madre dolce, ci ha lasciati liberi"

Dopo una carriera intera nel mondo della musica come cantante e autore, Gianni Bella ha visto la propria vita cambiare nel 2010, quando è stato colpito da un ictus. Per sette mesi, Gianni è stato ricoverato all’ospedale San Giorgio di Ferrara, dove ha seguito un lungo percorso di riabilitazione. Non sono stati anni difficili quelli della malattia per Gianni, che ha dovuto fare i conti con un percorso davvero molto lungo. Nel 2014, quattro anni dopo l’ictus, è tornato a scrivere un testo autobiografico, nel quale viene menzionata anche la malattia. Ma oggi come sta Gianni Bella?

Gianni Bella, fratello di Marcella, come sta?/ Oggi sta meglio: "Non è stato semplice ma ce l'ho fatta"

Gianni Bella, fratello di Marcella Bella: “Affrontata la malattia con dignità”

Parlando di suo fratello, Marcella Bella ha spiegato che Gianni Bella ha “affrontato la malattia con dignità”, non perdendosi d’animo e provando in ogni modo e maniera a tornare quello di prima. E così è stato. “Dopo l’ictus aveva paura di riavvicinarsi al pianoforte, teme lo stress. Però canticchia, emettendo dei suoni” ha raccontato proprio Marcella parlando della malattia del fratello. Sono stati anni molto complicati per Gianni Bella, che però oggi sta finalmente meglio e continua a fare della musica il suo pane quotidiano.