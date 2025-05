Gianni Bella, fratello di Marcella Bella, ha collaborato a lungo proprio con la cantante. I due hanno cominciato la loro carriera insieme: da Catania, si sono trasferiti a Milano negli anni ’70 e hanno cominciato a cantare. A notarli fu Mike Bongiorno durante una serata in Sicilia. Gianni Bella e Marcella hanno lavorato a lungo insieme fino alla malattia di lui. Ma cosa è successo al compositore e cantante, che ha visto improvvisamente la sua vita cambiare? Nel 2010, Gianni Bella ha subito un ictus. Era il 15 gennaio e Gianni Bella venne colpito dal’ictus che rese necessario il trasferimento all’ospedale San Giorgio di Ferrara, specializzato in riabilitazione. Rimase lì sette mesi, per poi essere dimesso dopo i progressi mostrati.

Marcella Bella dimentica il microfono e svela il playback/ Gaffe a Ballando spopola sul web: "Momento panico"

Dopo la difficile convalescenza, durata anni, Gianni Bella ha deciso di tornare sulla scena con una canzone. Nel 2014, infatti, ha scritto la sua prima composizione autobiografica che raccontava i suoi ultimi anni, tra cui anche l’episodio della malattia. Presentato al Festival di Sanremo dalla sorella Marcella Bella come interprete, nel 2015, il brano fu scartato ma rimase comunque un bel ricordo per Gianni Bella. Ma come sta oggi il fratello di Marcella? Ecco cosa sappiamo sulle sue condizioni.

Marcella Bella, chi è?/ Dai grandi successi alla politica e ai guai col fisco

Gianni Bella, fratello di Marcella, come sta? Il ritiro a vita privata dopo l’ictus

Dopo aver subito l’ictus, Gianni Bella si è ritirato a vita privata, non comparendo più molto in tv e nei programmi vari di spettacolo. Il fratello di Marcella Bella, comunque, sembra stare meglio. Negli ultimi anni ha recuperato l’uso della parola e dei movimenti, tornando a condurre una vita più o meno normale. “Non è stato facile ma ce l’ho fatta grazie al grande cuore della mia famiglia. Loro mi sono sempre stati e mi sono vicini” ha raccontato Gianni Bella, che però non dimentica i difficilissimi momenti della malattia e della convalescenza.