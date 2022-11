Gianni Bisiach è morto/ Storico giornalista, scrittore e autore Rai

Gianni Bisiach è scomparso all’età di 95: lutto nella Rai

Il mondo televisivo è in lutto, uno dei volti storici della Rai ha lasciato i suoi amati programmi culturali. Gianni Bisiach è morto all’alba a Roma, all’età 95 anni. Molto noto per aver curato per anni la rubrica Un minuto di storia, era un giornalista, scrittore e autore specializzato in inchieste per Tv7 e per il Tg1.

Si occupava anche di tematiche storiche che lo appassionavano molto e per il quale è diventato molto apprezzato dal pubblico. Da tempo Gianni Bisiach era ricoverato in una Rsa e sembrava accusare dei problemi; come riporta ANSA, lo storico giornalista verrà seppellito a Gorizia, dove era nato il 7 maggio 1927.

Gianni Bisiach è morto: l’annuncio di Giorgio Assumma

Come riporta Rai News, a confermare la notizia della morte di Gianni Bisiach è stato l’avvocato Giorgio Asumma, caro amico del giornalista che ha dichiarato: “Purtroppo questa mattina sono stato svegliato da una telefonata della segretaria di Gianni, che mi informava della sua scomparsa. Gianni non aveva parenti e quindi con un po’ di amici stiamo cercando di organizzare una camera ardente e un saluto, su cui informeremo più tardi”.

il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano sulla morte di Gianni Bisiach ha aggiunto: “Sono profondamente rattristato per la scomparsa di Gianni Bisiach, uno dei protagonisti della storia del giornalismo italiano del secondo Novecento che ha dato molto alla RAI e più in generale alla televisione nazionale. Ero legato a lui da sincera amicizia in un rapporto personale al quale devo molto. Esprimo sincero cordoglio a nome mio e del governo per questo grave lutto che colpisce il mondo della cultura”.

