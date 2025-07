Gianni Boncompagni, chi è l'autore e condutture della tv italiana? Genio dello spettacolo, ha lanciato alcuni dei programmi di maggior successo

Il nome di Gianni Boncompagni compare in tante delle biografie di showgirl e soubrette italiane. Questo perché il conduttore ha scoperto e lanciato nel mondo della tv tantissime ballerine e conduttrici che si sono poi affermate nello spettacolo. Nato ad Arezzo nel 1932, Gianni Boncompagni è stato un conduttore, autore, paroliere, compositore e regista. Suoi alcuni dei programmi di maggior successo, come ad esempio “Non è la Rai”. Facendo un passo indietro, Gianni Boncompagni è nato in Toscana da mamma casalinga e papà militare. A 18 anni si trasferì in Svezia dove svolse diversi lavori, diplomandosi in grafica e fotografia, cominciando a lavorare in tv proprio in Svezia. Lì sposò inoltre una donna con la quale ebbe tre figlie, che portò poi in Italia.

Tornato infatti in Italia nel 1964, Gianni Boncompagni ha preso parte al concorso Rai come programmatore di musica leggera, vincendolo. Insieme a Renzo Arbore ebbe grande successo con programmi vari per la radiofonia. Solamente nel 1977 Boncompagni è approdato in televisione, conducendo il programma musicale “Discoring”, al quale hanno fatto seguito tanti altri. Nel 1983 Gianni Boncompagni si è affermato come autore e regista: sua, infatti, l’idea della trasmissione per “Pronto, Raffaella?” della Carrà, con la quale aveva avuto una relazione sentimentale.

Chi era Gianni Boncompagni: l’addio nel 2017

Gianni Boncompagni ha lavorato all’ideazione di Domenica In, lanciata in tv negli anni Ottanta: un programma che ha permesso a tante future conduttrici o attrici di affermarsi. Nel 1991 l’autore è passato poi in Fininvest, futura Mediaset, lanciando il programma “Non è la Rai”, nel quale hanno trovato il successo tantissime showgirl agli esordi, come Laura Freddi, Antonella Elia, Miriana Trevisan, Antonella Mosetti, Claudia Gerini. Insomma, nomi apprezzati del mondo della televisione. Nel 1997, per Boncompagni c’è stato il ritorno in Rai, mentre la sua ultima esperienza televisiva è stata per La7. Boncompagni è morto a Roma, nel 2017, dopo una lunga malattia.