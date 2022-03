Gianni Boncompagni, chi era e com’è morto/ Genio della tv, ha lottato contro…

Gianni Boncompagni è stato un conduttore radiofonico, paroliere, autore televisivo, compositore e regista televisivo italiano che con la sua genialità ha cambiato il modo di fare televisione. Considerato un vero genio con idee rivoluzionarie, il nome di Gianni Boncompagni è legato a tantissime trasmissioni di successo che, ancora oggi, sono amatissime dal pubblico. Capace di guardare oltre, ha dato vita a show rivoluzionari che, per anni, hanno incollato milioni di telespettatori davanti ai teleschermi come Alto gradimento, Bandiera gialla, Pronto, Raffaella?, Domenica In, Non è la Rai, Carramba.

Con Non è la Rai che ha rappresentato il sogno televisivo di tantissime ragazze che, oggi, sono delle vere beniamine del pubblico ha regalato la popolarità a tantissime vip che hanno mosso i primi passi proprio con i suoi consigli come Ambra Angiolini, Claudia Gerini, Lucia Ocone, Miriana Trevisan, Antonella Mosetti, Nicole Grimaudo e tante altre.

La malattia e la morte di Gianni Boncompagni

Dopo aver combattuto contro una lunga malattia, Gianni Boncompagni è venuto a mancare il 16 aprile 2017. Ad annunciare la scomparsa del rivoluzionario della televisione italiana furono le figlie Claudia, Paola e Barbara: “Dopo una lunga vita fortunata, circondato dalla famiglia e dagli amici se n’è andato papà, uomo dai molti talenti e padre indimenticabile”.

Boncompagni, contro la malattia, ha lottato in silenzio e la sua scomparsa ha lasciato un vuoto nel cuore delle persone che lo hanno amato, ma anche nella televisione italiana. Dalla sua mente, infatti, sono nate trasmissioni che influenzano la nostra tv ancora oggi. Un vero e proprio genio della televisione che oggi sarà ricordato nel salotto di Oggi è un altro giorno dalla figlia Barbara.

