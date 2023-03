Gianni Brezza, chi è il marito di Loretta Goggi/ Lei:”sento ancora il suo profumo…”

Loretta Goggi e il ricordo del marito Gianni Brezza: “Lo percepisco ovunque”

Loretta Goggi non ha mai dimenticato il suo Gianni Brezza e a circa dodici anni dalla sua morte continua ad emozionarsi e a commuoversi nel ricordarlo. Non potrebbe essere diversamente, d’altronde Gianni è stato l’uomo che l’ha amata, resa felice e sposata nel 2008, alimentando giorno dopo giorno una bellissima storia d’amore. In una intervista rilasciata tempo fa al settimanale F, la cantante aveva parlato del dolore devastante scaturito dopo la morte di Gianni, un lutto terribile che ancora oggi la lacera.

“Gianni se n’è andato dal palcoscenico, non da me. Lo percepisco dappertutto. Lo penso, sento il suo profumo, gli parlo di continuo riuscendo persino a ridere talvolta. Io so che lo rivedrò, ho fede: è solo un distacco momentaneo, il rapporto con lui non si è mai spezzato”, ha raccontato la showgirl. La giurata di Tale e Quale Show non dimentica i tanti momenti belli vissuti insieme e a volte sono proprio questi a farla sprofondare nella malinconia.

Loretta Goggi e Gianni Brezza, il primo incontro e la gelosia di lui: “Una donna la voglio tutta per me”

Dunque, come si sono conosciuti Loretta Goggi e Gianni Brezza? Il primo incontro pare che sia avvenuto durante le riprese di Fantastico, dove i due danzavano insieme e formavano una coppia meravigliosa. All’epoca Gianni era sposato e padre di due figli; Loretta invece frequentava un’altra persona, ma sia la Goggi che Brezza avevano capito di non poter fare a meno l’una dell’altro. “La nostra è stata una storia molto complicata, combattuta, ma degna di essere vissuta. Sono contenta di non aver sbagliato, ho capito che era l’uomo per me, come dice Mina”, ha raccontato la cantante in una intervista rilasciata a Verissimo. Negli studi della Toffanin, la showgirl ha rivelato anche un curioso aneddoto, secondo cui Gianni si mostrò fin da subito molto geloso nei suoi confronti. “Io una donna la voglio tutta per me, una donna a metà non mi interessa”, le disse lui senza mezzi termini.

