Gianni Brezza, marito Loretta Goggi e la dolorosa morte/ Ecco come si sono conosciuti

Gianni Brezza, ecco chi era il marito di Loretta Goggi e come si sono conosciuti

Gianni Brezza è stato un grande ballerino ed una personalità piuttosto nota nel mondo dello spettacolo e televisivo italiano. E’ venuto a mancare nel 2011, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di Loretta Goggi, con cui viveva una grande storia d’amore. Gianni Brezza è diventato famoso per essere il primo ballerino negli spettacoli di varietà serali della Rai tra gli anni sessanta e settanta, ma anche per la sua relazione sentimentale con la celebre cantante e conduttrice. Alto e con un corpo atletico, il primo ballerino ha incontrato la sua dolce metà Loretta Goggi nella trasmissione Fantastico.

Million Day, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 10 marzo 2023, le cinquine

Ed è proprio grazie a quel programma che si è innamorato di Loretta, che poi è diventata sua moglie, la sua compagna di vita fino all’ultimo dei suoi giorni. Quando Gianni e Loretta si sono conosciuti, lui era già sposato e aveva tre figli, ma non ha potuto resistere al fascino della Goggi, con la quale dopo un paio di anni di rapporto segreto è uscito allo scoperto.

Eurojackpot, numeri vincenti/ Estrazione di oggi 10 marzo 2023 (conc. 20 del 2023)

Loretta Goggi e la grande storia d’amore con il suo Gianni Brezza: “Da quando è morto sono un po’ orsetta perché…”

Loretta Goggi e Gianni Brezza hanno conquistato la simpatia del pubblico per via di quell’alchimia speciale che si intravedeva già sul palco. Insieme hanno interpretato il fotoromanzo Amore in alto mare per il magazine Bolero. Negli anni successivi, Gianni Brezza ha sempre lavorato assieme alla moglie: è stato suo coreografo, manager, addetto stampa, fotografo, curatore d’immagine e PR. Dopo trent’anni di amore, nel 2008, la coppia ha deciso di compiere il grande passo sposandosi.

Cannabis: università cattolica apre un corso/ Teologo: "Discutibile ed illegale"

Gianni Brezza è poi morto tre anni dopo a Roma a causa di un tumore al colon. Una perdita che ha fatto sprofondare Loretta in un disagio profondo e nonostante sia passato parecchio tempo, gli strascichi del lutto si fanno ancora sentire. “Tante cose sono cambiate da quando lui non c’è più. Sono un po’ più ‘orsetta’, perché penso che a casa Gianni ci sia sempre”, ha infatti ammesso la Goggi, sempre e per sempre legata a lui.











© RIPRODUZIONE RISERVATA